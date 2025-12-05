鳳凰颱風重創後全力搶修！台9線馬太鞍溪鋼便橋進度超前 預計115年1月底前完工通車

傍晚的花蓮河谷風勢仍強，馬太鞍溪河床一片灰白，重機在乾涸的溪床上排成長列作業，鋼便橋橫跨在河流與山景之間。工程機具的長臂上下揮動，工班人員踩著碎石來回穿梭，在粗獷的河床上持續推進作業。對地方居民而言，這座鋼便橋不只是臨時道路，而是通往生活與交通恢復的關鍵希望。





日前，馬太鞍溪曾因鳳凰颱風與堰塞湖溢流造成水勢劇烈改道，河床抬升、土石堤多次被沖毀，使河床上鋼立柱的施工面完全受阻，工程一度因天候被迫停擺8天。

然而，隨著交通部公路局東區養護工程分局與花蓮工務段協調施工廠商增派人力與機具，全線搶修再度加速，不僅追回進度，甚至已超前原訂計畫，全力朝115年1月底完工通車的目標邁進。



搶修不間斷！進度成功追回還超前





此次工程最大挑戰來自颱風暴雨及馬太鞍溪河道變化。因河水暴漲、河床上升，造成臨時土石堤多度遭沖毀，施工面無法維持，鋼柱打設被迫停工。所幸在公路單位建立的預警撤離機制下，機具與人員均能事前撤出，避免災損，但仍造成施工延誤。







公路局東區分局與施工團隊隨即啟動「追趕時程模式」，同步投入更多人力、機具、工班輪替，讓各項工程得以持續推進。





截至目前，整體進度已達 48％（較預定 41％ 超前 7％），其中包含：





1.立柱72墩，已完成53.5墩。河床上僅餘位高灘地1.5墩未打設。





2.立柱帽梁及繫梁72墩，已完成47墩。



3.鋼便橋覆工鈑71跨，已完成45跨。



4.同步進行既有路面銜接段及路面工程。



這些進度顯示工程團隊不僅追回因颱風延宕的時間，更將完工期望往前推。

部會高層到場打氣 工程團隊盼115年1月底搶通



2 日晚間，交通部政務次長陳彥伯親自前往工地慰勞搶修團隊，並與公路局總工程司陳進發、東區分局長林文雄一起抵達現場，將肉粽、刈包、麵包與飲料分送給每一位在寒風中持續施工的工班人員，感謝他們不分日夜投入搶修。陳彥伯次長肯定團隊在多次暴雨與洪水威脅後，仍能迅速恢復作業，也特別致意公路單位於 11 月 29 日成功搶通便道，讓地方交通在正式通車前仍能維持基本運作。





陳政次率公路局慰勞施工團隊



陳政次期許團隊持續合作，目標在115年1月底前完成鋼便橋，讓地方交通安全提升，也讓受影響居民的生活能盡早恢復正常軌道。



公路局提醒民眾，可善用「公路局智慧化省道即時資訊服務網」（https://168.thb.gov.tw），或下載「幸福公路APP」，即時掌握道路狀況、封閉與管制訊息，讓行車更安全順暢。









（圖片來源：交通部提供）

