鳳凰颱風重創排水系統 花縣府啟動鳳林長橋排水中段野溪清疏工程
鳳凰颱風帶來豪雨，造成鳳林鎮長橋排水中段野溪嚴重淤積，排水功能大幅受損。為降低淹水風險、保障民眾生命財產安全，花蓮縣長徐榛蔚指示農業處立即啟動「長橋排水中段野溪清疏搶險工程」，針對淤積區域進行清疏與環境改善，以儘速恢復排洪效能。
長橋排水中段野溪因河道縮減與土砂堆積，導致水流受阻，暴雨期間易使周邊地區面臨積淹水威脅。此次工程將全面清除河道淤積土砂（見圖）、恢復排水斷面與通洪能力，讓排水系統重新發揮應有功能。
農業處長陳淑雯說明，清疏範圍約200公尺，工程已於十一月十五日進場施作，預計六個工作天完成，將於十一月二十一日完工。施工期間已要求承包商加強工區安全維護，並注意周邊交通動線，確保居民生活不受影響。同時縣府也將持續派員巡查、掌握施工進度，確保工程品質與效率。
縣長徐榛蔚呼籲，如民眾發現野溪排水設施有堵塞或損壞情況，可立即通報公所或縣府單位，縣府將儘速派員勘查處理。她強調，縣府將持續推動公共道路修復與野溪清疏工作，與鄉親一起守護家園、加速災後復原。
