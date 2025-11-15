鳳凰颱風重創蘇澳冷泉！公所宣布閉園整修一個月

蘇澳冷泉因鳳凰颱風水患嚴重受損，園區多處覆蓋淤泥，蘇澳鎮公所宣布暫時閉園整修。鎮長李明哲15日上午前往阿里史冷泉勘查，發現男湯、女湯、泡腳池及周邊步道仍覆有泥層，部分排水孔被泥砂淤塞，需持續進行清理工作。

蘇澳鎮公所人員已連日投入園區整復工作，但此次災後清理面臨諸多困難。據現場清潔人員表示，這次的泥沙含有較多細砂與植物碎屑，附著力高，清理程序必須先以高壓水柱反覆沖洗，再由人員以刷具進行細部處理。由於冷泉水量持續湧出，清洗時泥水容易回流，導致需多次排泥、沖洗才能確保地面恢復乾淨，大幅增加作業時間。

廣告 廣告

泥沙含有較多細砂與植物碎屑，附著力高，清理程序必須以高壓水柱反覆沖洗。（圖／翻攝蘇澳鎮公所臉書）

園區採用自然素材設計，石材池壁、步道紋路及排水槽等細部結構都需逐一沖洗、清除泥砂，人工處理較為耗時。目前清潔人員正按區域依序恢復功能，會以安全與完整度作為優先考量，確保後續開放時能提供民眾安全的環境。

蘇澳鎮公所已正式宣布，「蘇澳冷泉園區」及「阿里史冷泉」將暫時閉園整理，初步評估至少需要一個月時間進行修復工作。公所表示，後續將依整復進度另行公布重新開園日期，也希望民眾能夠理解並耐心等待園區恢復。

延伸閱讀

「愛吃烤香腸」18歲男學生罹大腸癌 譚敦慈：吃芭樂助解毒

2026年「太歲黑名單」曝！4生肖意外、破財連環爆

換季養生！乳鐵蛋白提升免疫力 維持腸道健康平衡