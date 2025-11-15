鳳凰颱風重創蘇澳 冷泉園區復原恐要1個月

宜蘭縣蘇澳鎮災後復原工作大致完成，但知名觀光景點蘇澳冷泉園區、阿里史冷泉保守估計要1個月才能再對外開放，圖為阿里史冷泉大眾池清理畫面。（圖／蘇澳鎮公所）

宜蘭縣溪南地區因鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴影響，超大豪雨導致嚴重淹水災情，蘇澳鎮從11日大淹水到現在，目前災後復原工作大致完成，不過知名觀光景點「蘇澳冷泉園區」、「阿里史冷泉」暫時閉園整理，鎮公所今天（15日）保守估計，至少要1個月才能再對外開放。

超大豪雨重創宜蘭縣溪南地區，宜蘭縣政府表示，五結、冬山、羅東等3鄉鎮的淹水均已退去，道路通行都已復原，居民生活皆恢復正常；重災區蘇澳鎮的主要幹道已完成災後復原工作，民眾通行無虞。

廣告 廣告

縣府指出，蘇澳鎮早已復水復電，除了受災戶外，多數鎮民生活恢復正常，但每家受災戶受損情況與清理進度不一，受災戶會陸續將家中受損的物品、雜物等棄置路旁，環保局與鎮公所清潔隊都會協助載運。

縣府表示，縣府都有派員進駐蘇澳鎮的前進指揮所，即時掌握並了解災後復原狀況，以協助受災戶清理家園。

蘇澳冷泉園區、阿里史冷泉地區災情慘重，泥流沖進園區，還堵塞泉口，讓冷泉無法營運。鎮長李明哲說，蘇澳冷泉園區以及阿里史冷泉的湯屋、露天池等幾乎都是泥巴，縣府已協助抽水作業，後續再由人工下池清洗，以及設施維修等，估計復原時間恐怕需要1個月。

因應這次大水災，蘇澳鎮公所成立募款專戶，鎮公所表示，為了讓各界及早捐款，依循15年前梅姬颱風災後復原前例，加速成立捐款專戶，此官方公開專戶，亦會受到縣府監督，災後復建所需的建設經費也會向中央爭取協助。

更多中時新聞網報導

張信哲疫後重返倫敦再會接招

PGA》劍指頂級賽入場券 俞俊安拚保60

工時世界第5多 勞團促特休變革