鳳凰颱風重創蘇澳! 受災店家衝鎮公所請願盼補助

鳳凰颱風重創蘇澳，許多店家一樓淹水超過一公尺，生財器具有的報廢、有的根本無法再使用。災後已經兩個星期，住宅補助陸續拍板，但店家補助卻遲遲沒有方案，引發地方強烈不滿。今天上午，多名店家前往蘇澳鎮公所請願，希望政府正視店家損失，盡速提出補助辦法。

蘇澳受災店家聚集在公所外，喊出口號，店家情緒激動表示，風災後她與女兒經營的早餐店完全停擺，沒有收入，自己徒手清洗牆壁，手都被泡到脫皮，但補助遲遲沒有下來，讓她看不到復業的希望。楊姓商家：「你如果遇到好好的房東的話，他會給。如果你遇到不好的，我拿走就好了啊。他也沒損失到什麼，他只有房子被淹而已。」

蘇澳店家災後無援，湧入公所求補助！（圖／民視新聞）





蘇澳鎮長李明哲指出，這次蘇澳商圈的受災範圍比過去更廣，政府目前對商家的補助僅有一萬元，以及中小企業貸款利息減免，但補貼額度與期限都非常有限。蘇澳鎮長李明哲指出：「你那一萬塊，縣政府全部就是對家戶就(淹水高度)五十(公分)以上，一萬塊--五十(公分)以下，也沒有做任何的損害的補助啦齁。很多人都打算要搬出去了、我希望中央能正視這個問題」





蘇澳中山路店家全受災、苦撐待補助！老闆娘：手洗到脫皮，設備全毀，修繕只能自付！（圖／民視新聞）



災後商圈滿目瘡痍，店家苦撐，補助是否能提高、方案是否能加速出爐，成為蘇澳能否復原的關鍵。店家期待中央與地方能盡快給答案，別讓災後重建成為漫長等待。

(民視新聞黃富溢宜蘭報導)

