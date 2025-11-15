即時中心／顏一軒報導

「鳳凰」颱風造成宜蘭縣溪南地區多處災情，尤其蘇澳鎮災損嚴重，多處社區與住戶受到嚴重淹水影響，生活與財物損失慘重，為協助受災鄉親儘速重建家園，民進黨宜蘭縣黨部今（15）日呼籲社會各界踴躍捐款蘇澳鎮公所捐款專戶，以實際行動協助災民度過最艱困的時刻。

蘇澳鎮公所已啟動救助機制，並公布專款專用之「鳳凰颱風1111水災」捐款帳戶，縣黨部表示，每一份捐助都是對受災戶最直接、最溫暖的支持，也象徵台灣社會面對天災時「同島一命」的共同精神。



天災無情、宜蘭有愛，縣黨部將持續關注災後重建需求，也呼籲民間力量一起加入，讓受災鄉親在不安與困境中，看見社會最溫暖的力量。讓我們一起，用行動守護蘇澳、陪伴家園重建。

【捐款方式有𝟮種】

𝟭.臨櫃匯款

銀行行庫：宜蘭縣蘇澳地區農會本會

行庫代碼：𝟱𝟵𝟴𝟬𝟬𝟭𝟭

戶名：宜蘭縣蘇澳鎮公所保管金

帳號：𝟱𝟵𝟴𝟬𝟭𝟬𝟰-𝟬𝟵𝟱𝟬𝟯𝟬𝟭



𝟮.網路𝗔𝗧𝗠轉帳

宜蘭縣蘇澳地區農會：𝟱𝟵𝟴

帳號：𝟱𝟵𝟴𝟬𝟭𝟬𝟰-𝟬𝟵𝟱𝟬𝟯𝟬𝟭

請各界善心人士注意!

臨櫃匯款或網路ATM，手續費皆需自付

【注意事項】

𝟭、臨櫃匯款請加註為鳳凰颱風捐助款並提供姓名、電話、住址。

𝟮、如使用𝗔𝗧𝗠轉帳方式捐款，請傳真(𝟬𝟯-𝟵𝟵𝟲𝟭𝟳𝟮𝟰)或𝗘-𝗺𝗮𝗶𝗹：𝘀𝗮𝟯𝟯𝟲@𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗲-𝗹𝗮𝗻𝗱.𝗴𝗼𝘃.𝘁𝘄或於本所上班時間電話聯絡，告知姓名、地址、電話及轉帳帳號末𝟱碼等資料，若郵寄及傳真請於信件主旨加註明為《鳳凰颱風捐助款》，俾利本所帳務處理。

𝟯、可於本所上班時間𝟴:𝟬𝟬-𝟭𝟮:𝟬𝟬𝟭𝟯:𝟬𝟬-𝟭𝟳:𝟬𝟬至本所財政課辦理現金捐款事宜。

捐款洽詢專線：

𝟬𝟯-𝟵𝟵𝟳𝟯𝟰𝟮𝟭轉分機𝟮𝟭𝟬或𝟮𝟭𝟱

蘇澳鎮公所財政課林小姐、紀小姐





原文出處：快新聞／鳳凰颱風重創蘇澳 民進黨宜蘭縣黨部籲：踴躍捐款助災民

