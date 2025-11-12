鳳凰颱風重創蘇澳 民進黨由宜縣黨部統籌協助災民。資料照

鳳凰颱風蘇澳地區受災尤為嚴重，民進黨中央今表示，由民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進統籌協助災民，有意提供人力或物資支援者，聯絡人蘇澳鎮公所 吳課長0909-163-828，或民主進步黨宜蘭縣黨部鄭執行長0932-266-299。

邱嘉進表示，目前蘇澳鎮內最迫切的需求為人力支援與物資協助，許多住戶的家具與生活用品被水淹損壞，急需人手協助搬運及清理。由於泥沙堆積嚴重，急需洗水車進入災區協助清淤與沖洗作業，以避免後續衛生問題；鎮公所量能有限，期盼各界捐贈手套、夾子、大型垃圾袋等清潔工具，以支持志工與清潔人員進行環境整理。

民進黨中央指出，雖然地方政府與志工團體已全力投入，但災情範圍廣、復原工作龐雜，仍需更多外部支援力量加入，且因蘇澳市區電力中斷，短時間內無法全面恢復供應，部分居民與救援人員缺乏熱食及乾糧補給。

