鳳凰颱風重創蘇澳！淹水補助分級條件曝 最高可領10萬

鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，行政院宣布加碼災後補助，盼能協助居民加速修復家園。本次豪雨由颱風外圍環流與東北季風共伴效應引發，蘇澳鎮多處地勢低窪區出現嚴重淹水，部分地區水位一度高至一層樓，山區更傳出土石流災情，居民損失慘重。行政院18日宣布啟動加碼補助措施，從住家淹水高度分級發放救助金，最高可領到10萬元，希望協助災民儘速恢復生活。

這次災情因颱風外圍環流與東北季風共伴，使蘇澳鎮連續降下暴雨，部分街區水位淹至一樓高，臨山地區甚至發生土石流，住戶財物損失嚴重。行政院長卓榮泰指出，考量蘇澳與溪南地區受創最深，中央決定提高「住戶淹水救助」與「死亡救助」的金額，盼能在災後關鍵時刻給予即時支撐。

補助方式採淹水深度分級認定，由地方政府與公所實地查核，在30公分以上、但未達50公分的情況下，可領取1萬元救助金；若水位來到50公分以上、但未達100公分，住戶可先領2萬元救助金；若能提出財物損害證明，再加發2萬元，兩項累計共4萬元。

至於淹水超過100公分的重災戶，同樣可先領2萬元基本補助，若有辦法證實家中財物受損，中央將再提供8萬元加碼補助，總額上看10萬元，為此次三級補助中的最高額度。

除了家戶補助外，卓榮泰也宣布，這次風災若不幸造成死亡，罹難者家屬能領取的 死亡救助金提高至100萬元，以協助其度過最困難的階段。

蘇澳鎮公所目前已開放受理補助申請，期限至11月25日止，週六日亦受理申請，時間為上午8時至下午5時。民眾須準備身分證正反面影本、受災現場照片（包含門牌、水痕清楚高度、室內外損害情形）及存摺影本，以利公所查核後核發款項。

