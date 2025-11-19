鳳凰颱風重創蘇澳！災後救助金最高10萬元 鎮長：遠遠不夠

行政院核定鳳凰颱風最新救助方案，將住戶淹水補助區分三個級距，最高可領10萬元。不過蘇澳災情慘烈，鎮長李明哲今（19日）直言，金額雖然比過去提高，但「遠遠不夠彌補災民實際損失」，15年間兩度被大水重創，這次的補助「真的只是杯水車薪」。他呼籲中央再加碼，並放寬認定標準，讓救助制度真正成為災民的依靠。

根據行政院公布內容，淹水從30公分到超過一公尺都有不同補助幅度，若加上財損，最高能達10萬元；死亡救助金也提高到百萬元。儘管制度比過往完整，李明哲卻坦言，蘇澳許多住戶在2010年梅姬颱風大淹水後，好不容易重建家園，如今又被鳳凰颱風摧毀一次，「損失動輒數十萬甚至上百萬，10萬元根本撐不起災後的長期生活重建」，因此鎮公所會透過立委持續向中央爭取更高額度。

外界也關注淹水高度的認定問題。李明哲指出，鎮里幹事每日下鄉勘查，但災民一邊清理、一邊拆除泡水家具與裝潢，原本的水痕常常被破壞，尤其30到50公分這個敏感級距，最容易引發爭議。他希望中央能更彈性處理，「不要讓真正受災的居民因為幾公分的差距就失去救助資格」。

蘇澳鎮公所日前成立捐款帳戶，目前募得260多萬元，其中南方澳進安宮就捐出200萬元，成為最大筆善款。李明哲感謝各界在最艱難的時刻伸出援手，也再次懇切呼籲企業與善心人士加入行列，陪災民一起走上重建之路，「每一份捐助都是災民重新站起來的重要力量」。

