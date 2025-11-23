鳳凰颱風重創 明利村慈濟志工安心家訪

鳳凰颱風災後，萬榮鄉明利村復原作業正在進行，慈濟志工安心家訪沒有停歇，動員志工社工35人、5條動線，走進災區同時在社區活動中心啟動關懷，送上安心祝福禮、上人慰問信、28戶的慰問金，期盼為鄉親面對後續重建帶來信心、挹注暖心的愛。

「門牌被沖掉了。」

「看到那個水進來，到女兒房子，那時候 嚇壞了，當然是嚇壞啦，裡面什麼東西都沒有，都沖走了 當然嚇壞啦。」

吳先生想起當時，仍心有餘悸，儘管家園受損，但家人平安。

「我們都在 我們都在，對 妳要讓爸爸安心，人在就好，我們以後也是可以一土一瓦，慢慢蓋起來，沒錯 就是這個樣子，就是 可能全家人在一起，努力把它重建。」

萬榮鄉明利村受鳳凰颱風重創，慈濟志工、社工啟動關懷行動，走進受災鄉親家中，同時在活動中心，給予鄉親協助。「這個只是還帶水而已，然後 隔天之後是變成這樣，這是我的家裡就變這樣，你的家在哪裡，可以看得出來，已經到屋頂了，對對 全部都被沖掉了，就媽媽住的地方都被沖掉。」

林先生滑著手機裡的照片影片，訴說著自己家被泥流淹沒，志工傾聽，也將安心祝福禮、上人慰問信，送到鄉親手中。

「這個是上人寫給我們的信，我想上人的鼓勵，回去會讀，你們 對 放在心上，然後好好的陪陪家人 陪兒子。」

萬榮鄉居民 林先生：「想辦法在這一段期間，自己先整理好自己的心情，然後先自己動起來這樣子。」

慈濟基金會社工 徐慧苓：「靜靜的聽他們說，聽他們分享，可能他們有情緒的時候，拍拍他們 支持他們，那告訴他們說，慈濟人一直都在，這個就會給他們，很溫暖的感受。」

訪視團隊分成5條動線，承載著"愛"的祝福禮，希望在寒冷的天氣，稍微緩解鄉親的燃眉之急，聆聽需求、踏實陪伴、帶來安定力量。

