鳳凰颱風重整中！未來24小時恐「增強北上」 粉專示警2地別輕忽

記者柯美儀／台北報導

鳳凰颱風進入重整階段，未來24小時北上的過程中將會再度增強。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

中度颱風「鳳凰」最快今（10）日傍晚發布海上颱風警報，不排除週二（11日）發布陸上警報，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰颱風現正於南海重新整合能量，未來24小時是關鍵時刻，中南部沿海及平原空曠地區應嚴防強風威脅。

粉專表示，鳳凰颱風開始進入重整階段，颱風中心核心對流開始爆發，未來24小時北上的過程中將會再度增強，至於增強的幅度就得看他重整的進度而定，「未來24小時非常關鍵、重要」。

粉專指出，鳳凰颱風週二（11日）午後通過東沙島以東，開始往台灣西南海域靠近時，隨著環境轉劣，強度會慢慢慢的減弱

，靠近台灣陸地時強度應可維持在輕颱中前段班。提醒中南部沿海、平原空曠地區的民眾切勿掉以輕心，「別因為是輕度颱風，就輕忽強風的威脅！」

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天上午8時的中心位置在北緯17.0度，東經119.2度，以每小時15公里速度，向西北進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，已略微減弱，但仍為中度颱風等級。

