鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」

記者蔣季容／台北報導

今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「對比旁邊的菲律賓，鳳凰真的很大一隻！強度逐漸增強中，鳳凰會越來越壯碩。大環流的颱風＋東北季風開外掛，即便到時到台灣可能呈現減弱的狀態，風雨還是會相當有感，要特別注意！」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，鳳凰下週二間穿越菲律賓進入南海後，會大角度北轉並朝台灣接近，綜合數值模式資料，預計週三至四之間穿越台灣上空，強度仍可達輕颱上限或中颱下限，就看他卡在菲律賓多久了，提醒「這樣的走勢對台灣而言最不利，請大家這幾天要開始做防颱準備！」

氣象署預報員朱美霖說明，未來颱風將受到北方太平洋高壓勢力導引，週一後逐漸來到太平洋高壓勢力西側，這時導引氣流強度沒有這麼強，颱風有逐漸往北迴轉趨勢。週一通過呂宋島北部陸地機率高，不排除週一就會發布海警，週二晚間颱風會逐漸北上，預計週二、週三最靠近台灣，不過因為北轉角度不確定性高，加上颱風北上後整體環境較不利於發展，強度會稍微減弱，後續不確定性高，氣象署會持續監測。

