鳳凰颱風開始北上 傍晚前後發布海警、明上半天發陸警
〔記者蔡昀容／台北報導〕鳳凰颱風今明兩天北上，週三晚間至週四凌晨通過台灣上空。中央氣象署預報，颱風外圍環流與東北季風共伴效應已開始帶來雨勢，且越晚越明顯，北宜花今明兩天慎防豪雨以上等級降雨。海上颱風警報預估今天下午至傍晚發布，陸上颱風警報明天上半天發布。
預報員朱美霖表示，鳳凰颱風今晨通過菲律賓呂宋島進入南海，現於呂宋島西邊，週一及週二逐漸北上，週三白天至晚間在台灣西南方海域，週三及週四通過台灣上空，週四上午遠離台灣朝琉球海域前進，減弱轉為溫帶氣旋。
鳳凰接近台灣時的強度仍具不確定性。朱美霖說明，鳳凰北轉過程預估維持中颱，但在台灣西南方海域時，由於海氣條件不佳，颱風將明顯減弱，後續再受台灣地形削弱，颱風中心接近台灣時預估為輕颱，但也有預報系統認為，可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署會持續觀察後續發展。
朱美霖指出，共伴效應已經開始影響台灣，為北部及東半部帶來明顯降雨，「今天越晚越明顯」，北部、東半部、恆春半島局部大雨或豪雨，大台北、宜花留意豪雨等級以上降雨；中南部及台東也要防局部大雨或豪雨。
未來一週降雨趨勢，明天週二受共伴效應影響，大台北、東半部雨勢明顯，中南部週二下半天有較大雨勢；週三中南部、花東陣雨，留意大雨或局部豪雨，北台灣稍微減緩為短暫陣雨；週四颱風漸遠，受東北季風影響，中部以北及宜蘭有雨，其中北部有較大雨勢，其他地區亦雨；週五至下週日(16日)東北季風迎風面北部、宜花局部雨，台東及恆春半島零星雨，其他地區恢復多雲到晴，其中週六起北東雨稍緩。
沿海風力明顯增大，氣象署發布陸上強風特報，今明兩天台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島、各離島平均風6級、陣風8級以上，其中彰化、台中、苗栗、恆春半島、澎湖、馬祖可能達平均9級、陣風11級以上。高山方面，宜花、高屏等風力也偏強。
