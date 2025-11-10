鳳凰颱風開始重整、增強 天氣粉專曬圖示警：未來24小時非常關鍵

颱風鳳凰目前漸漸遠離菲律賓後，未來24小時還有增強的空間，接著將朝台灣直撲而來。（翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

颱風鳳凰強襲菲律賓後，驚人風雨造成當地嚴重災情，超過100萬人緊急撤離。目前鳳凰漸漸遠離菲律賓，並即將轉向朝台灣直撲而來，天氣粉專今（10）日po文，提醒鳳凰颱風開始進入重整階段，它將會再度增強，至於增強的幅度，「未來24小時非常關鍵、重要！」

中度颱風鳳凰目前位於鵝鑾鼻南南西方570公里之處，以每小時13公里速度，向西北轉北進行，中心附近最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里。

廣告 廣告

根據中央氣象署預測路徑，颱風鳳凰將朝台灣撲來，並且有很高機率將登陸台灣，預估將帶來驚人雨勢及風勢，呼籲民眾盡快做好防颱準備，並留意颱風的最新預報。

颱風鳳凰將朝台灣撲來，並且有很高機率將登陸台灣，預估將帶來驚人雨勢及風勢。（中央氣象署提供）

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今po文，曬出一張圖片，提醒鳳凰颱風開始進入重整階段，中心核心對流開始爆發，未來24小時北上的過程中，將會再度增強。至於增強的幅度，就得看他重整的進度而定，「未來24小時非常關鍵、重要！」

而在鳳凰明（11）日午後通過東沙島以東，開始往台灣西南海域靠近時，隨著環境轉劣，強度會慢慢慢的減弱，靠近台灣陸地時，強度應可維持在輕颱中前段班。

更多鏡週刊報導

黃明志關鍵口供曝光！還原謝侑芯昏迷時間點 警依謀殺罪二度延扣

太慢了？謝侑芯猝死2週才以謀殺通緝查黃明志 大馬官員曝關鍵原因

19歲男偶像闖女湯！飯店報警逮人 火速遭退團切割