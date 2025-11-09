鳳凰颱風開眼 估3狀況襲「撞神山過」機率高
鳳凰颱風已開眼並形成巨大外圍雲系，預計將大甩尾北轉撲向台灣，專家正密切觀察其路徑是否會避開、通過或撞上中央山脈。前氣象局長鄭明典指出，鳳凰颱風內部風場不均勻，強風分布在較外側，北方槽線牽引力較弱。氣象專家吳聖宇分析，鳳凰路徑可能類似2004年南瑪都颱風，北上過程中雖強度減弱但仍可能與東北季風產生共伴效應，為東部帶來大量降雨。中國天氣網更預估鳳凰可能成為今年西北太平洋的風王。
鳳凰颱風的颱風眼已經清晰可見，外圍雲系發展非常旺盛。雖然颱風對稱性不佳，但能量仍然強大。前氣象局長鄭明典分析，鳳凰颱風的破壞力相當強，但主要影響將集中在菲律賓地區。由於北方槽線不夠強，牽引力會比較弱，使得颱風路徑預測出現分歧。
氣象署週日上午預估，鳳凰颱風在南海北轉後，可能穿過台灣往東部海面移動。比對氣象署歸類的9大路徑，鳳凰颱風的路徑與機率3.31%的第8類或6.62%的第9類較為接近。無論是碰上中央山脈消散、穿越台灣，或是直接北上，這三種路徑都有可能發生。
氣象專家吳聖宇表示，鳳凰颱風可能像丹娜絲颱風一樣沿著中央山脈往北，然後再移動到北部海面後逐漸減弱消散，這種可能性仍然存在。類似路徑的颱風包括去年7月的丹娜絲颱風，當時造成2人死亡、726人受傷，98萬戶停電。去年9月的山陀兒颱風則是登陸後碰上山脈消散，造成4人死亡、719人受傷，43萬戶停電，農業損失達3.8億元。
吳聖宇認為，鳳凰颱風的路徑可能更像2004年的南瑪都颱風。雖然南瑪都颱風在北上過程中強度逐漸減弱，但它與東北季風之間的共伴效應仍然為宜蘭和花蓮地區帶來了極大的降雨。
中國天氣網預估，鳳凰颱風的最強風力可能會達到65公尺/每秒，超過颱風「樺加沙」的巔峰強度，在被呂宋島地形破壞前可能成為今年西北太平洋的風王。
氣象署已發布陸上強風特報，預警週日整天苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣局部地區將有平均風9級以上、陣風11級以上。氣象署進一步預估，下週三風浪將再增強，台灣海峽、東南部海面及巴士海峽均有風8-10級、陣風11-12級，海面浪高約5-8米，局部風力不排除更強。民眾應在颱風來臨前做好防災準備。
更多 TVBS 報導
鳳凰颱風「壯又胖」周一北轉 鄭明典：有共伴
大雨不停！北台週五又迎東北季風 低溫下探19度
雨神還沒走！ 東北風緩1天 週日增強又降溫
天氣／光復節連假濕涼！北台灣雨勢明顯 下週秋意濃「溫度陡降」
其他人也在看
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 2 小時前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 7 小時前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰來勢洶洶！這天抵達「台灣上空」 強風豪雨恐掃全台
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「天氣風險」預估，下週一晚間將發布海警，後續各地納入警報範圍機會高，中心有機會登陸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 1 天前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 21 小時前
鳳凰颱風上望強颱！各地風雨搖滾時程出爐 「這2天」是關鍵
鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓；粉專也提醒，目前有2個變數需要關注，10日、11日是重要關鍵期。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
鳳凰颱風直衝台灣！2縣市暴風圈侵襲率達91% 本島縣市均超過7成
鳳凰颱風預計今日（11/9）增強為強烈颱風，並於週三（11/12）登陸台灣。氣象署稍早公布最新120小時內暴風圈侵襲機率，其中台南市及澎湖縣均達91%，其餘縣市除部分離島外，本島侵襲率均達70%以上。太報 ・ 3 小時前
颱風鳳凰入夜將增強為中颱 下周二、三雨勢最大
颱風鳳凰預計今晚轉為中度颱風，中央氣象署表示，鳳凰在接近菲律賓過程將增強成強烈颱風，暴風圈擴大，下周一（10日）至下周二（11日）為北轉時間點，但北轉角度仍有分歧，預測11日、12日雨勢最大。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 21 小時前
鳳凰颱風恐「穿越台灣」！氣象署最快下週二發陸警 豪雨從北炸到南
鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署預估，它將在今（7）日晚間增強為中度颱風，最快下週一發海警、下週二發陸警。氣象署預報員曾昭誠表示，未來鳳凰颱風將持續朝菲律賓陸地前進，之後會慢慢北轉朝台灣接近，有機會登陸並穿過台灣，週一至週三全台都要留意明顯降雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰成「超級颱風」穿台最新路徑曝！21縣市暴風圈侵襲機率破7成
中颱鳳凰來勢洶洶，強度可能達到強烈颱風，根據菲律賓氣象局，鳳凰已經增強為菲律賓氣象局所定義之「超級颱風」（super typhoon），並預計在登陸菲律賓後北轉朝台灣而來，氣象署所發布的暴風圈侵襲機率也顯示，幾乎全台都破7成。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風北轉倒數 澎湖縣、台南市暴風侵襲率高達91%
中颱鳳凰有增強為強烈颱風的趨勢，據氣象署今發布的各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率，目前澎湖縣、台南市高達91%，另有9縣市突破8成。中天新聞網 ・ 6 小時前