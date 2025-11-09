鳳凰颱風開眼 估3狀況襲「撞神山過」機率高

鳳凰颱風已開眼並形成巨大外圍雲系，預計將大甩尾北轉撲向台灣，專家正密切觀察其路徑是否會避開、通過或撞上中央山脈。前氣象局長鄭明典指出，鳳凰颱風內部風場不均勻，強風分布在較外側，北方槽線牽引力較弱。氣象專家吳聖宇分析，鳳凰路徑可能類似2004年南瑪都颱風，北上過程中雖強度減弱但仍可能與東北季風產生共伴效應，為東部帶來大量降雨。中國天氣網更預估鳳凰可能成為今年西北太平洋的風王。

鳳凰颱風開眼。（圖／翻攝氣象署）

鳳凰颱風的颱風眼已經清晰可見，外圍雲系發展非常旺盛。雖然颱風對稱性不佳，但能量仍然強大。前氣象局長鄭明典分析，鳳凰颱風的破壞力相當強，但主要影響將集中在菲律賓地區。由於北方槽線不夠強，牽引力會比較弱，使得颱風路徑預測出現分歧。

鳳凰颱風開眼。（圖／TVBS）

氣象署週日上午預估，鳳凰颱風在南海北轉後，可能穿過台灣往東部海面移動。比對氣象署歸類的9大路徑，鳳凰颱風的路徑與機率3.31%的第8類或6.62%的第9類較為接近。無論是碰上中央山脈消散、穿越台灣，或是直接北上，這三種路徑都有可能發生。

氣象專家吳聖宇表示，鳳凰颱風可能像丹娜絲颱風一樣沿著中央山脈往北，然後再移動到北部海面後逐漸減弱消散，這種可能性仍然存在。類似路徑的颱風包括去年7月的丹娜絲颱風，當時造成2人死亡、726人受傷，98萬戶停電。去年9月的山陀兒颱風則是登陸後碰上山脈消散，造成4人死亡、719人受傷，43萬戶停電，農業損失達3.8億元。

吳聖宇認為，鳳凰颱風的路徑可能更像2004年的南瑪都颱風。雖然南瑪都颱風在北上過程中強度逐漸減弱，但它與東北季風之間的共伴效應仍然為宜蘭和花蓮地區帶來了極大的降雨。

中國天氣網預估，鳳凰颱風的最強風力可能會達到65公尺/每秒，超過颱風「樺加沙」的巔峰強度，在被呂宋島地形破壞前可能成為今年西北太平洋的風王。

氣象署已發布陸上強風特報，預警週日整天苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣局部地區將有平均風9級以上、陣風11級以上。氣象署進一步預估，下週三風浪將再增強，台灣海峽、東南部海面及巴士海峽均有風8-10級、陣風11-12級，海面浪高約5-8米，局部風力不排除更強。民眾應在颱風來臨前做好防災準備。

