鳳凰颱風降熱帶性低氣壓 台鐵「除1線外」全線恢復正常行駛

依據中央氣象署最新氣象資訊，鳳凰颱風陸上、海上警報解除，降為熱帶性低氣壓，台鐵公司全線列車今(13)日除平溪線外，恢復正常行駛。

台鐵公司說明，東部幹線、西部幹線、南迴線部分皆正常行駛；至於支線部分，除平溪線停駛辦理公路接駁外，深澳線、內灣線、集集線、沙崙線正常行駛。山嵐號6676次及6677次今日停駛一天。乘客出門前可至台鐵公司官網查詢，或撥打24小時旅客服務電話02-2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)；也可在各就近車站詢問列車最新運行資訊。

廣告 廣告

台鐵提到，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

國軍救災壓壞民車！顧立雄喊「不讓官兵扛責」 國防部依法補償

IPAC歷史性宣言 范雲：繼2758不涉台後進一步討論國際地位