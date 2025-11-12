鳳凰颱風陸警發布 濁水溪流域流木自由撿拾公告已失效
中央氣象署於11月11日23時30分發布第26號颱風「鳳凰」海上陸上颱風警報，陸上警戒區域涵蓋南投、雲林地區。林業及自然保育署南投分署提醒先前包含南投縣、雲林縣、彰化縣公告之「濁水溪流域漂流木自由撿拾公告」已失效，請民眾暫勿撿拾漂流木，且颱風及豪雨期間避免進入山區、溪河或海灘等地從事戶外活動，以確保人身安全。
南投分署與各漂流木打撈清理權責機關已在今年5月汛期前完成相關災前整備作業，如颱風後發現大量漂流木堆積情形，即可依分工由各土地管理機關進行後續清理處置工作。
南投分署表示，颱風過後如需查詢漂流木清理、撿拾規定等資訊，可至林業及自然保育署「漂流木專區」（https://www.forest.gov.tw/Driftwood）查詢最新資訊，以確保自身權益並共同維護公共安全與環境資源。
