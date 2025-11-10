鳳凰颱風離開菲律賓 造成2死、逾140萬人撤離

颱風鳳凰(Typhoon Fung-wong)在引發洪災和土石流、造成整個省分斷電、導致至少2人死亡、以及超過140萬人被迫撤離後，今天(10日)已離開菲律賓西北部，預料將朝向西北方撲向台灣。

鳳凰侵襲菲律賓北部之際，正值這個國家仍在處理颱風海鷗(Typhoon Kalmaegi)造成的破壞。海鷗4日在撲向越南之前，在菲律賓中部省份造成至少224人喪命，在越南則有至少5人罹難。

鳳凰9日晚間挾超級颱風之姿，以高達每小時185公里的持續風速、以及時速高達230公里的陣風，在9日晚間侵襲東北部的奧羅拉省(Aurora)。

廣告 廣告

菲律賓氣象預測人員表示，鳳凰在從烏尼昂省(La Union)出海朝向南海之前，9日晚間在掠過多山的北部省分和農業平原後威力已經減弱。

有超過140萬人在鳳凰登陸之前，就撤離到緊急避難所或親人住處，今天仍有大約31.8萬人還留在疏散中心。

菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)因為海鷗造成的廣泛破壞、以及預期鳳凰將造成的災害，6日就已宣布進入緊急狀態。(編輯：鍾錦隆)