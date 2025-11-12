鳳凰颱風雨勢趨緩 桃園觀光景點、活動恢復開放詳情一次看
隨著颱風遠離台灣，風雨影響逐漸趨緩，桃園市觀光景點及各項活動陸續恢復正常運作。桃園市觀光旅遊局表示，為確保遊客安全及維持旅遊品質，先前各景點均依防災指引進行預防性休園與設施檢查，目前已完成安全巡檢，並將陸續開放。
小烏來風景特定區宇內溪溫泉及天空步道，今(12)日上午整備環境，預計今日下午13點開放。其餘各景點，角板山行館、拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道、馬崙砲台及遊客中心，今日上午環境整備至10點，已於10點之後全面開放。
「來慈湖 潮復刻」活動之「光環境」、「音樂光雕」及「日夜水舞」自11月13日起恢復展演至11月18日，本周末15、16日「潮60年代露天電影院」將依原定規劃如期舉辦；原訂本周末在大溪中正公園辦理的大溪豆干節活動，考量颱風影響場地，延期至11月22日、23日舉辦，地點改於大溪木生活館舉行。不過，考量「百人豆干宴」活動場地位於木生活館，未受颱風影響，且多數報名民眾表達希望如期舉辦，觀旅局尊重民眾意願，活動將依原定時間11月15日下午17點開席，邀請大家一同品味大溪豆干的美味與熱情。
觀旅局提醒民眾，雖天氣逐漸穩定，部分山區及濱海路段仍可能有積水或落石情形，建議遊客出遊前可先查詢各景點最新開放資訊，並留意自身安全。歡迎民眾趁著天氣好轉，走訪各地景點、體驗地方文化與美食。
