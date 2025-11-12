鳳凰颱風雨勢趨緩 桃市觀光景點及各項活動陸續恢復正常運作

「來慈湖 潮復刻」活動13日起恢復展演至11月18日。





桃園市政府觀光旅遊局12日表示，為確保遊客安全及維持旅遊品質，先前各景點均依防災指引進行預防性休園與設施檢查，目前已完成安全巡檢，並將陸續開放。

一、小烏來風景特定區宇內溪溫泉及天空步道，12上午整備環境，下午1點開放。其餘各景點(角板山行館、拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道、馬崙砲臺)及遊客中心，12日上午環境整備至10點鐘，已於10點之後全面開放。



驚險刺激的小烏來天空步道12上午整備環境，下午1點開放。

二、「來慈湖 潮復刻」活動之「光環境」、「音樂光雕」及「日夜水舞」自11月13日起恢復展演至11月18日，本週末15、16日「潮60年代露天電影院」將依原定規劃如期舉辦。

三、原訂本週末在大溪中正公園辦理的大溪豆干節活動，考量颱風影響場地，延期至11月22、23日(上午10點至下午5點)舉辦，地點改於大溪木生活館舉行。不過，考量「百人豆干宴」活動場地位於木生活館，未受颱風影響，且多數報名民眾表達希望如期舉辦，市府觀光旅遊局尊重民眾意願，活動將依原定時間11月15日下午5點開席，邀請大家一同品味大溪豆干的美味與熱情。

復興區小烏來宇內溪戲水12上午整備環境，下午1點開放。。

桃園市政府觀光旅遊局提醒大家，雖天氣逐漸穩定，部分山區及濱海路段仍可能有積水或落石情形，建議遊客出遊前可先查詢各景點最新開放資訊，並留意自身安全。

桃園市政府歡迎民眾趁著天氣好轉，走訪各地景點、體驗地方文化與美食。

