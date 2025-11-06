鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。

朱美霖表示，從衛星雲圖中可以看到，在西北太平洋及南海有2個熱帶系統，一個為今年第25號颱風「海鷗」在南海附近，並且在今天晚間左右會逐漸登陸到中南半島這一帶，對台灣天氣沒有直接影響；另一個則是今天凌晨2時形成的第26號颱風「鳳凰」，目前「鳳凰」在早上8時位置在鵝鑾鼻東南東方約2,530公里海面上，未來將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部。

有關鳳凰颱風路徑，朱美霖說，未來颱風大致受到北方太平洋高壓勢力導引，往西北西方向移動，下週一（10日）後會逐漸來到太平洋高壓勢力的西側，這時導引氣流的強度沒那麼強，而颱風也有逐漸在往北迴轉的趨勢；因此，要特別留意颱風在下週一（10日）、下週二（11日）北上到台灣南方巴士海峽後續路徑，屆時其北轉角度與北上整體強度變化，也會對後續台灣附近天氣有比較明顯影響。

快新聞／鳳凰颱風下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了

鳳凰颱風路徑預測圖。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢部分，朱美霖提到，週日（9日）白天之前，天氣相當穩定且雨量偏向局部及零星降雨，像是大台北山區、東半部、恆春半島都是偶爾零星降雨，至於在中南部山區偶爾會有午後陣雨。

不過，比較明顯降雨轉變時間落在週日（9日）晚間之後，隨著鳳凰颱風逐漸接近，台灣附近風場有明顯東北風影響，因此北部、東半部地區整體降雨機率提高，尤其在大台北及宜蘭不排除有局部大雨，而花蓮雨勢也會逐漸明顯。

同時，朱美霖也提到，中南部雖在下週一（10日）之前沒有明顯受影響，但隨著後續颱風逐漸北上會靠近台灣，因此颱風會在下週二（11日）、下週三（12日）通過南部、東部，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。

快新聞／鳳凰颱風下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一週溫度趨勢，朱美霖也說，週日（9日）白天前大致為日夜變化溫差大的情形，各地清晨低溫在23度上下，而受到輻射冷卻明顯的地方低溫則落於17到20度左右；白天氣溫則落在25到30度之間，感受上為舒適。

只是，在週日（9日）晚間開始，中南部、東部溫度變化受到降雨影響，使得其白天氣溫會略為下降，但清晨低溫並沒有明顯降溫；北部及東北部白天氣溫會比前期有明顯下降，高溫則落於23至25度。

快新聞／鳳凰颱風下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，今天沿海東北風偏強，因此在嘉義以北到桃園、恆春半島、綠島等離島要注意有平均風6級或是陣風8級的強風；隨著颱風在週日（9日）逐漸接近，沿海風浪再度增強一直持續下週。

至於，針對是否會發布海陸警，朱美霖則強調，還是要看颱風「鳳凰」北轉的情形，因為颱風在下週一（10日）會有較高機率通過呂宋島北部陸地，之後到下週二（11日）早上8時位置，但後期不確定性相當高，尤其在鳳凰轉彎的情形、北轉角度，跟台灣距離遠近的遠近還是有明顯的差異。

若從天氣一週預測圖來看，朱美霖則認為，颱風大致下週二（11日）晚間會逐漸北上，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，偏北或偏西北方向都於台灣天氣影響較大，而其北上環境不利發展，強度也有可能有減弱趨勢。

