鳳凰颱風預估明轉中颱！氣象署示警「登陸機率高」 11、12日影響顯著

中央氣象署指出，鳳凰颱風預計在下週一（10）開始影響台灣，不排除發布海上颱風警報，11、12日則是影響最顯著的時段。（圖／翻攝中央氣象署）

中央氣象署指出，第26號颱風「 鳳凰」（Fung-wong）在今（6）日凌晨生成，最快明天會轉為中颱，並在9日達強颱標準。此外，鳳凰颱風預計在下週一（10）開始影響台灣，不排除發布海上颱風警報，11、12日則是影響最顯著的時段，屆時台灣北部、東部及南部都要留意大雨或豪雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，鳳凰颱風最快明天有機會增強為中颱、9日達強颱，會是一個「又大又強」的颱風。鳳凰預計9日以強颱之姿從菲律賓北側通過，10日起北轉往台灣方向前進，但屆時強度也將減弱，可能以中颱或輕颱強度影響台灣。

廣告 廣告

黃恩鴻強調，雖然目前路徑預測有3種可能，但不論是從東南部海面北上、台灣海峽北上及登陸通過南部陸地，都有很高的登台機率，屆時台灣北部、東半部及南部將出現明顯降雨，氣象署不排除在10日發布海上颱風警報。

黃恩鴻也指出，依目前觀察鳳凰颱風路徑可能會在10、11日與東北季風在台灣北部海面產生共伴效應，不過隨著颱風路徑及強度變化，降雨區域可能還會調整，仍需持續觀察。

天氣方面，明（7）日到下週日（9）白天各地多雲到晴，溫暖微熱，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。溫度方面，台灣各地及澎湖、金門低溫約22至24度，馬祖19至20度，高溫北部、東半部在27至29度，中南部29至32度，馬祖22至23度，金門及澎湖25至26度。

週日（9）晚間至下週一（10）東北季風增強，北台灣氣溫下降；水氣增多，迎風面雨勢增，北台灣有短暫陣雨，尤其宜蘭及大台北地區有局部大雨甚至豪雨發生的機率。留意其可能與颱風外圍環流有交互作用，使雨勢有更加明顯的趨勢，惟颱風的強度及路徑不確定性大，對降雨的影響仍需密切觀察，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區天氣影響較小仍為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下週二（11）至下週四（13）為颱風最接近台灣的時候，受東北季風及颱風或其外圍環流影響，迎風面北部、東半部地區易有持續性強降雨出現，南部地區也有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區降雨機率亦高，其降雨區域及雨勢大小與颱風路徑及強度有關，預報仍有變化。週四颱風預計逐漸減弱並遠離，不過水氣仍多，北部、宜蘭地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

溫度方面，下週一至週四北部、宜蘭低溫約在20至22度，中南部、花東22至24度，馬祖18度，澎湖、金門20至23度。高溫預測：北部、宜花22至24度，中南部、台東28至31度，馬祖21度，金門、澎湖25度。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子再發聲明3招賣慘 律師曝「范姜不同意分期付款」原因

太子集團「爆乳特助15萬交保」燦笑離開 網嘆：社會觀感很差

太子集團幹部豪奢生活曝！每月百萬包養酒店妹 1年1次遊艇趴選妃