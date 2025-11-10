鳳凰颱風風雨時程一次看 專家曝這因素：全台這次沒有地方能夠倖免

記者李鴻典／台北報導

鳳凰颱風來勢洶洶！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（10）天上午11時30分許貼圖揭露【鳳凰颱風，全台風雨時程】。該粉專說，除了很可能成為罕見的11月登陸颱以外，鳳凰更讓中南部，今年第二度直面颱風第一線，加上東北季風也加入戰局之下，全台這次沒有地方能夠倖免，只差在影響時段。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（10）天上午11時30分許貼圖揭露【鳳凰颱風，全台風雨時程】。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」列出各地預期影響如下：

󠀠󠀠颱風路徑

順著太平洋高壓明確導引下，颱風以拋物線走向北轉，再轉東北撲向西部陸地機率很高，大局已定。

󠀠󠀠以目前資料看，週二～週四(11-13)是颱風影響最劇烈的時候，而颱風本體最接近的時段，將落在週三晚上～週四清晨(12-13)，中心預計在西南部擇地登陸，隨後，颱風將迅速穿山，快速往東北離去、減弱。

󠀠強度評估

由於颱風本身剛脫離菲律賓陸地摧殘，北上過程，又會遭遇海峽南部的糟糕環境，預計颱風向台灣靠近的同時將逐漸減弱，目前預報，以輕颱等級侵台機率最高。

各地影響評估

雖然預計颱風侵台時，強度正在減弱，但畢竟中南部這次沒有山脈阻擋，颱風核心附近，風雨仍然會相當有感。

󠀠󠀠此外，需要特別提醒的是，雖然颱風本體，預計週三才會摸到陸地，但早在颱風抵達前，由於颱風外圍環流及東北季風共伴，北部、東部的雨勢，預計會提前開始發作！

󠀠換句話說，這次各地風雨最劇烈的時段，很可能是「錯開」的，在北部、東部雨勢緩和的同時，中南部可能才剛開始，風雨時段的落差，請大家多多注意。

󠀠󠀠雙北、基隆、宜花東、恆春半島

在颱風環流及東北季風共伴之下，將有間歇強風及豪雨出現。尤其是基隆北海岸、宜花東，劇烈降雨會相當有感，看似離颱風最遠，影響卻不輸颱風直撲的西部，尤其蘇花山區或堰塞湖風險區域要非常注意。

󠀠󠀠另外，需要特別提醒，北部、東半部，影響最劇烈的時候，是落在「週一～週二(10-11)」，並非颱風本體撞上來的週三(12)，時段的落差，請特別留意。

󠀠桃、竹、苗

由於雪山山脈阻擋，相對位在背風面，除了週一～週二，沿海風力很強以外，這次西北部的影響，預計很有限，預期是偶爾的間歇風雨為主。󠀠󠀠

中、彰、投

在週三晚間，颱風核心靠近之前，幾乎完全沒有感覺！預期要等到颱風核心登陸後，中部才會有風雨出現(但山區雨勢較大)，但隨著颱風撞山，很快地遠離、減弱，週四風雨預計又會緩和，整體影響時間預計不會太久。

󠀠󠀠雲林～屏東

週二開始，外圍環流就會一陣陣掃入，有間歇雨勢出現，愈南邊就愈有感，但這還只是前菜。要等週三，颱風核心接近時，風雨才會逐漸拉起來，要特別注意風雨增強的時間可能很快，很可能從原先微弱風雨，突然就變成強風豪雨，颱風中心，很可能在週三夜間，在西南部沿海擇地登陸，但具體的登陸點還要再觀察，可以先提醒登陸點及其南側，風雨會相當強勁。

󠀠󠀠澎、金、馬

在東北季風及颱風環流加成下，外島地區，全程都是強勁陣風影響！另外，週三晚間，颱風核心將掃過掃過澎湖群島上空，當下將會有強風豪雨，請注意。

