鳳凰颱風風雨最大時刻曝 14縣市暴風圈侵襲率破5成

中度颱風鳳凰持續增強，最新預測顯示，下週路徑將北轉逼近台灣，不排除從中部登陸。

氣象署預估，下週一、週二颱風外圍環流將開始影響台灣，週三晚間至週四清晨颱風中心可能通過台灣本島。根據暴風侵襲機率分析，澎湖縣高達68％居首，其次為台南市62％、金門縣61％，全台共有14縣市機率超過五成。

氣象署指出，鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻東南方約1000公里海面上，持續以西北西方向移動，預計將增強為強烈颱風並登陸菲律賓呂宋島。登陸後受到地形影響，強度將略為減弱。

颱風進入南海後，路徑將北轉朝北北東方向前進，預估週三晚至週四清晨登陸台灣，中心登陸地點以中部地區機率最高，但仍存在變動空間。

根據今（8）日下午2時最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率最高為澎湖縣68％，其次為台南市62％、金門縣61％，高雄市與嘉義縣59％，彰化縣、雲林縣、嘉義市與屏東縣56％，南投縣與台中市55％，苗栗縣52％，新竹市51％，新竹縣及恆春半島則為50％。

氣象署表示，明顯變天時段將落在下週一，受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，迎風面基隆北海岸、宜花與大台北地區將出現局部大雨或豪雨；台東與恆春半島則有短暫陣雨及局部大雨，其他地區亦有降雨機會。

下週二北部、東半部、恆春半島及南部山區仍有大雨或局部豪雨；下週三至週四颱風靠近台灣，中南部地區也將出現明顯降雨。至週五颱風遠離後，天氣可望逐漸好轉，環境轉為東北風影響，北部及東北部仍有局部降雨。

