鳳凰颱風飄忽不定！盧秀燕：台中市府防災團隊在崗位上待命
鳳凰颱風今（12）日晚間7時40分左右自屏東縣恆春鎮登陸，隨後減弱為熱帶性低氣壓，氣象署於晚間8時30分解除颱風警報。台中市長盧秀燕仍提醒民眾不能掉以輕心。
盧秀燕臉書12日下午發文：「鳳凰颱風路徑飄忽不定，原本預測清晨登陸，到現在緩步前進還沒登陸。颱風還沒上岸，宜蘭就已傳出災情，這個颱風不好預測，我們不能掉以輕心。台中市府防災團隊都在崗位上待命，請市民家人務必留在安全的地方，減少外出，特別是山區、河邊、海邊一定要遠離。若有災情，請市民家人撥打119或1999通報，市府會在第一時間前往處理。」
氣象署預報科長林秉煜晚間回顧說明，鳳凰颱風警報10日發布，外圍環流配合東北季風在10日至11日對北海岸、東半部帶來明顯降雨，總累積雨量最高在宜蘭縣東澳嶺1065毫米、新北市大粗坑753毫米、台北市擎天崗570毫米、台東縣金針山473毫米，另外在颱風警報期間，台灣附近各沿海都有7至10級強陣風，尤其台灣海峽一側風力明顯，包含彭佳嶼、新屋、恆春有10至11級陣風，東吉島、蘭嶼12級，台海附近也普遍有3至5米浪高，馬祖、東沙島、小琉球更達到6米。
未來情況隨著颱風東移進入恆春半島減弱，熱帶性低氣壓持續往東北移動，其環流還是在高屏一帶，今晚開始高屏地區有斷續陣雨，但持續時間不長，花東地區因偏南風影響也有間歇性降雨或大雨、局部豪雨，在東北風配合外圍環流之下，在北海岸、大台北山區也可能造成短延時強降雨或豪雨。
批非洲豬瘟已成政治操作 鍾東錦：發生在苗栗新聞不會那麼大
台中注意了！盧秀燕：鳳凰颱風應變中心提前於14時一級開設
颱風來襲台中明正常上班上課 盧秀燕籲市民避免上山下海
