鳳凰颱風首罹難者！獨居婦摸黑看水勢 溺斃亡

宜蘭蘇澳中原路上，一位獨居婦人意外在家中客廳溺斃。（圖／東森新聞）





溺斃通報慢了4天?鳳凰颱風出現首位罹難者，宜蘭蘇澳中原路11號晚間，一位獨居婦人在停電狀況下，想查看淹水情況，疑似不慎跌倒，隔天被發現時，已經倒臥在客廳身亡，檢察官相驗後，確認是溺斃，但家屬不滿，事發整整四天後，公所才通報風災傷亡紀錄，對此鎮長道歉，將深切檢討內部的通報鏈。

蘇澳死者鄰居：「淹到門口來了，恐怖啊。」

洪水快速上漲，住戶看得心驚膽戰，馬路上拉起封鎖線，11/11鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，中原路上，一位獨居的張黃姓婦人意外在家中客廳溺斃，不幸成為洪災首位罹難者。

死者家屬：「她本來是在樓上，可是她可能想看下面的狀況，因為雨太大聲音很大，所以她有點擔心，都停電了然後拿蠟燭有沒有，一定很容易出事。」

蘇澳中原路，11號晚上6點多，就開始淹水，死者家屬用手指向騎樓屋頂，還殘留的泥水痕跡，說當時婦人疑似就是因為，查看水勢不慎跌倒溺斃。

死者鄰居：「當下的情況，又停電又淹到二樓的地板，又是隔壁我們也沒辦法，也沒辦法判定她的狀況怎麼樣，我們也是往二樓躲啊，都第幾天了，我們這一條是重災區，我們的水淹到那麼高，有地方人士來問我們一下，說你還好嗎都沒有人來關心。」

但讓家屬不能接受的是，11/11婦人溺斃，12號警消救護車到場，13號檢察官相驗確認是溺斃身亡，但直到16號下午四點多才通報風災傷亡紀錄，四天時間無人協助。

蘇澳鎮長李明哲：「應該是公所內整個通報鏈，我想有出了一些問題，一定要針對通報鏈，再做非常深切的檢討。」

蘇澳鎮長道歉坦承流程疏失，強調接獲里長詢問死亡補助後，已在16號帶慰問金致意喪家，獨居婦人颱風天家中淹水又停電，意外溺斃沒人幫忙，家屬痛心難平復。

