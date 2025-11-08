鳳凰颱風「不排除穿台」風雨不可小覷 台電台中區處全力加強戒備
根據中央氣象局預報，鳳凰颱風於今(8)日凌晨增強為中度颱風，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢。另外，不排除鳳凰颱風可能從中南部登陸並穿越台灣，最快下周一發布海上警報、下周二發布陸上警報，下周一到下周三嚴防大雨或豪雨。
台電台中區處顏錦義處長已於7日下午請各級主管及巡修單位同仁務必做好各項颱風前之設備巡視點檢，除針對線路進行強化巡視、樹木預防性防颱修剪，並表示將視颱風動態隨時應變，必要時將立刻成立緊急應變小組全力戒備，希望將颱風可能造成之停電事故降至最低。
雖然現已進入11月，但因氣候變遷，台灣目前仍有鳳凰颱風直撲而來！台電台中區處特別提醒民眾，不可輕忽任何一個可能帶來災損的天災，籲請民眾務必加強固定招牌看板及修剪樹木，防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸。
此外，為因應颱風可能帶來的暴雨，台電亦請民眾應預先防範地下室配電設備淹水，陽台及靠窗之電器插頭記得拔除，戶外插座可用膠帶黏貼遮蔽，避免觸電。
台電表示，停電不要急著打電話，若您自家與附近的鄰居通通都停電，由於多年前台電已建置配電自動化糸統，已能即時獲知各主要配電線路是否故障，此時用戶可不用通知，台電會安排人員前往修復；民眾亦可透過「台灣電力APP」或是台電公司於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」網站(http://www.taipower.com.tw/)專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線及本處停電通報電話04-22256871給民眾使用。
台電指出，復電有固定的程序，採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員積極搶修，由於颱風的強風豪雨難免會產生停電的狀況，台電提醒無法因應颱風較長時間停電的用戶自備發電機。
更多新聞推薦
其他人也在看
鳳凰颱風逼近 台電雲林超前部署防災戰線 全力守護家園供電安全
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署今（7）日指出，颱風強度有進一步增強為中度的趨勢，互傳媒 ・ 1 天前
超慢跑「後燃效應」讓脂肪在休息時也持續燃燒 跑完持續燃脂！
即使已停止運動，身體仍為了回復平衡而持續提高代謝率，進而額外消耗熱量。國外如美國運動委員會（ACE）指出，後燃效應約占當次運動總能量消耗的 6%–15% 不等，且高強度訓練可將效應延長到數小時甚至一整天。對習慣慢跑減脂的人來說，了解並善用後燃效應，等同用「同樣跑步時間」換來「更長效燃脂」，事半功倍。Yahoo奇摩趣運動 ・ 23 小時前
3千萬買翡翠金剛杵一摔就斷！ 惡徒300元假貨騙婦
新竹市 / 綜合報導 新竹發生一起高價詐騙案，一名75歲婦人因為平時喜歡收藏骨董字畫，被詐欺集團得知有出售變現的需求後，分別以節稅為由提供鑑定報告，讓婦人以3132萬元，購買131支翡翠金剛杵。但婦人買回去後發現，翡翠一摔就裂、驚覺受騙，經過檢警調查，號稱翡翠但其實都是劣質石材，價值只值約300元，目前主嫌已落網，還有一名同夥潛逃出境，全案也依詐欺罪移送偵辦。白衣男子和手挽提包的人，兩人面對面交談，男子邊說邊比手畫腳還一度聳肩，而他們疑似相約見面，一手交錢一手交提貨券，而要交易的就是...。墨綠色的石材，號稱是翡翠金剛杵，因為是佛教密宗的法器又是翡翠石材，要價不斐單支定價28.8萬元，但75歲婦人買回去後驚覺是一場騙局。花超過3000萬元買回一肚子氣，事件去年6月發生在新竹，這名婦人平時喜歡收藏骨董字畫，詐欺集團得知她有出售變現的需求後，安排通緝犯用假名接觸她，跟她說買昂貴藝術品能節稅，還提供假的鑑定報告，讓她掏空積蓄並抵押不動產，以3132萬元，買了131支翡翠金剛杵，沒想到買回來後一掉在桌上就斷裂，才意識到是假貨。檢警介入調查，發現當時詐團跟她說，每支定價28.8萬元，有給她折扣，但每支仍要價約23.9萬元，而實際上其實是劣質石材，每支定價約300元。新竹市埔頂派出所副所長曾國青說：「(婦人)事後發覺遭詐至本所報案，全案依詐欺罪嫌，移送台灣新竹地方檢察署偵辦。」主嫌齊姓男子，被員警拘提並遭羈押，判刑4年5個月，用假名的通緝犯，趁機搭機潛逃出境目前下落不明，還有一名楊姓同 夥 ，遭判2年10個月，雖然婦人有拿回部分錢財，但丈夫因此氣到中風，至於詐騙詳情及在逃嫌犯，員警仍持續追查。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前
鳳凰颱風將來襲 台電北西區處全力戒備
依據中央氣象署最新預估路徑，鳳凰颱風10日將進入呂宋島，接著北轉朝台灣方向移動，依照目前預估路徑判斷，最快於下週一(10)日發布海上警報、下週二(11)日發布陸上警報，全臺須慎防強陣風及大量降雨。台電台北西區營業處已於7日15時召開「颱風災害整備會議」全力戒備，加強各項防颱整備工作，並全面進行服務區內樹木修剪、各項設備檢點及巡視供電線路等作為。北西區處提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。台電台北西區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw/)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」台灣好新聞 ・ 17 小時前
赴秋祭惹議 鄭麗文：是悼念政治受難者 (圖)
國民黨主席鄭麗文（右）8日在馬場町紀念公園出席50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會時受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，他們為了自己的政治信仰、政治思想坐政治黑牢，由於當時處在戒嚴時期，有很多冤案、假案、錯案。中央社 ・ 18 小時前
新北消防形象月曆 猛男聯手萌娃出擊
萌力滿點！消防猛男與小小消防員攜手守護城市，新北市政府消防局八日於板橋區重慶路行人徒步區舉辦「二０二六新北消防形象月曆」發表會。新北消防月曆迄今推出已邁入第十八屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆。該屆月曆以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，展現溫馨又堅毅的守護意象，從童年的「消防憧憬」到消防精神的「薪火相傳」，象徵使命於世代間的交棒與延續。本次拍攝手法採用消防月曆經典「炸水場景」，讓整體畫面更具張力與層次感。消防月曆由全家便利商店獨家販售，自一一四年十一月八日十時起開放預購至一一五年一月三十一日二十四時止，售價為新臺幣一一九元，取自消防報案專線「一一九」之諧音。民眾可透過「全家」App中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要 ...台灣新生報 ・ 19 小時前
足球智庫／萊比錫近9場8勝1和 客場有能力扳倒霍芬海姆
德甲本周進行第10輪賽事，霍芬海姆今天（台灣時間9日）晚上10時30分在主場迎戰RB萊比錫，2隊開季狀況都不錯，目前排名...Go Goal 勁球網 ・ 21 小時前
財務陷窘境仍不悔！「孩子的書屋」從課輔到社服再辦校
偏鄉資源匱乏，且不少是隔代教養，家庭結構出問題，孩子想要好好成長，是個挑戰！華視新聞頂真人物系列報導，帶您來看到，台東知本「孩子的書屋」執行長，陳彥翰！他從小看著自己的爸爸，孩子口中的「陳爸」，在自家...華視 ・ 20 小時前
戴資穎宣布退役！戴爸曝女兒心境：她現在想環島爬玉山
戴資穎宣布退役！戴爸曝女兒心境：她現在想環島爬玉山EBC東森新聞 ・ 1 天前
看導航分心自撞！300萬休旅車四輪朝天 6傷送醫
台北市 / 綜合報導 台北市萬華區華中橋8日凌晨1點多，發生一起保母車翻車事故！一名孫姓駕駛載著5名友人，要前往新店，行經華中橋時，整輛車猛撞分隔島後失控翻覆，車頭全毀四輪朝天，幾乎成了一團廢鐵，車上6人分別骨折、擦挫傷。駕駛酒測值為0，車上也沒有違禁品，供稱是因為看手機導航分心釀禍。救護員與消防員，協力將傷者送上救護車，男子全身多處擦挫傷，不只他，車裡還有好幾名乘客，白色保母車翻覆，四輪朝天車頭全毀，車窗車門嚴重變形，連後車輪都快掉下來，整輛車幾乎成一團廢鐵，撞擊力道之大，車殼零件噴飛到對向車道，幾人的衣物鞋子也都遺留現場，事發就在今(8)日凌晨1點多，華中橋往台北市方向。當時29歲的孫姓駕駛，開車載5名友人，正準備要前往新店的朋友家休息，他供稱看手機導航時分心，不慎自撞分隔島，整輛車失控翻覆，造成車上6人骨折及擦挫傷。台北市警局萬華交通分隊小隊長黃明發說：「經警方到場了解，駕駛酒測值為0，車上未發現違禁品，駕駛稱其使用手機導航，未注意車前狀況，自撞翻車。」警方後續將肇事車輛，吊離現場，同時協助疏導交通，據了解這輛是知名日系車廠的，旗艦型七人座休旅車價值超過300萬，好友共乘一輛車，卻出了自撞車禍車損還很嚴重，所幸車內乘客均無大礙。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 22 小時前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 20 小時前
鳳凰今拚強颱達巔峰！「穿心颱」估這時暴風圈觸陸 對台衝擊示警2關鍵
鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，過去6小時在副熱帶高壓穩定導引下，持續往西移動，時速達40公里。氣象粉專指出，預計今（9）日將達強烈颱風，下週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，週四（13日）凌晨左右登陸彰化～台南間。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 14 小時前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前