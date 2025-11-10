鳳凰颱風「北市侵襲率飆69%」會放颱風假？蔣萬安：一定密切掌握

記者陳思妤／台北報導

鳳凰颱風來勢洶洶，大台北今（10）日雨勢恐越晚越大。對於明天是否有機會放颱風假，台北市長蔣萬安表示，即刻聽取氣象團隊最新報告，一定會密切掌握颱風動態，評估對台北市可能造成的風勢、雨勢衝擊。

鳳凰颱風今晚起至週二恐為東北部、東部及大台北地區帶來豪雨，蔣萬安今天上午出席鳳凰颱風整備會議，會前被媒體問到，有機會放颱風假嗎？蔣萬安表示，因應鳳凰颱風接下來可能對台北造成的風勢跟雨勢，要求各局處即刻進行防颱準備工作會議，工務局對於全市路樹進行巡查，教育局也會要求學校對於周邊樹木進行加強穩固，並針對市用工地圍籬、看板、廣告等加強穩固，勞動局也會特別要求施作業者必須特別注意安全，必要時候就停止作業。

媒體追問，颱風侵襲率達69%，今天晚上有機會公布停班課？蔣萬安強調，即刻聽取氣象團隊最新報告，目前了解，鳳凰颱風穿越呂宋島後將會轉向，但是轉向角度、路徑、速度都高度不確定，所以一定會密切掌握颱風動態，評估對台北市可能造成的風勢、雨勢衝擊。

至於是否會比照先前颱風一樣，讓雨勢比較大的北投山區，先停班停課？蔣萬安指出，要聽取氣象團隊颱風可能的路徑動態，了解最新情況，以及預估接下來幾天風勢、雨勢對台北造成的衝擊，一定是做好萬全準備，持續料敵從寬、禦敵從嚴。

