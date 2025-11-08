鳳凰颱風一口吞下菲律賓！粉專曝「面積是好幾個台灣」
記者柯美儀／台北報導
鳳凰颱風路徑逼近台灣，威力持續增強，氣象粉專「台灣台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰體型龐大，面積足足有好幾個台灣大，預估威力不容小覷。中央氣象署則預估將在下週一上半天將發布海上颱風警報，下週二視情況擴大為陸上警報。
粉專表示，鳳凰颱風持續增強中，目前已達中度颱風中段班，預計明日可達強颱巔峰狀態，「鳳凰體型龐大，環流整合超費力，面積足足有好幾個台灣大，甚至能整個罩住菲律賓！以現在這發展速度來看，真的不簡單！」
氣象署預報員張竣堯指出，受鳳凰颱風外圍環流影響，下週一、週二北部及東半部降雨將逐漸增強，而下週二為雨勢最顯著。張竣堯預估，大台北、宜蘭及花蓮山區可能出現局部大雨到豪雨，並不排除有豪雨以上等級降雨。
張竣堯說明，下週三前後颱風本體將更接近台灣，屆時中南部降雨有機會明顯增加，並伴隨較強風勢，但雨勢、風勢強度仍取決於颱風登陸前是否因通過呂宋島地形而減弱。若颱風路徑與移動速度無太大改變，張竣堯預估下週一上半天將發布海上颱風警報，下週二視情況擴大為陸上警報。
