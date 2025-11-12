「鳳凰颱風」台語怎麼唸？ 網挑戰舉白旗：嘴巴打結

鳳凰颱風即將登陸台灣，然而，除了颱風本身的威脅，網友們卻意外聚焦在「鳳凰颱風」的台語發音上，掀起一波討論熱潮。

根據網友分享，「鳳凰颱風」的台語發音為「hōng-hông hong-thai」，雖然看似簡單，但三個「hong」卻涵蓋了不同的聲調變化，難度極高。有網友在社群平台Threads上整理多家電視台的台語新聞片段，並製作成影片，引發熱烈迴響。不少人表示，這根本是「母語聲調的怪物挑戰」，甚至有人笑稱：「這句話不是口吃也很難唸出來」、「唸到嘴巴打結」。

此外，粉絲專頁「學台語 O̍h Tâi-gí」更發起了一項繞口令挑戰：「防洪系統的防護效果，予鳳凰颱風的風雨妨害。」用台語唸出來則是「Hông-hông hē-thóng ê hông-hō͘ hāu-kó hō͘ hōng-hông hong-thai ê hong-hō͘ hông-hāi」。不少網友在挑戰後紛紛舉白旗，直呼「突然覺得自己不會講台語了」。

對於這段發音挑戰，有網友聯想到南韓女團(G)I-DLE的歌曲《Klaxon》，其中「轟轟轟」的歌詞與颱風的名字巧妙呼應，讓人不禁會心一笑。也有網友表示，聽完後腦中不斷迴響「轟轟轟颱」，形容這是一種「魔性洗腦」。

