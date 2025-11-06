鳳凰颱風「壯又胖」周一北轉 鄭明典：有共伴

鳳凰颱風於10月6日凌晨2點在菲律賓東方海面生成，成為今年第26號颱風。由於海溫高，專家預測其強度可能達到中度颱風上限，並將於通過菲律賓呂宋島後北轉。歐美氣象模式顯示颱風可能接近台灣西南部陸地，但路徑仍有高度不確定性。前氣象局長鄭明典表示，關鍵在於颱風進入南海後受北方槽線導引的北轉角度。台灣將於周日晚間開始變天，周三前雙北地區可能出現大雨，宜蘭、花蓮、台東等地區更可能達到豪雨等級。

鳳凰颱風生成。（圖／TVBS）

氣象署預報員朱美霖指出，鳳凰颱風已於凌晨生成，有專家形容它是「又強又大的怪物」。台灣颱風論壇天氣特急分析顯示，菲律賓東方海面呈現鮮紅色，代表海水溫度較高，有利於颱風發展更好，可能達到中颱上限。氣象署預估鳳凰將在週五中午增強為中度颱風，朝西北移動，周日下午觸及呂宋島，周一晚上離開呂宋島陸地後高機率北轉。

鄭明典表示，這個颱風預計會發展得很強，應該會受到比較高層槽線的導引。他解釋道，北方槽線接近時，地面通常會有很強的乾冷東北季風，不利於颱風發展。鄭明典進一步指出，鳳凰先受高壓影響，接觸菲律賓陸地前各模式一致性高，但北轉後受到高層低壓槽導引的不確定性大。

歐美模式顯示，颱風都會在南海北轉，接近台灣西南側後再轉東南，但歐洲模式預測還會再轉西南，像在中南部畫圈一樣。彩色路線密密麻麻，幾乎把台灣都蓋住，代表系統路徑分散度大。兩國模式均不排除颱風登陸或觸陸的可能，也提醒要小心環流和東北風共伴雨勢。

關於共伴效應，鄭明典強調共伴一定會發生，只是程度的問題，這樣會加強東部和東北部的降雨。朱美霖表示，週日晚間之後，隨著鳳凰颱風逐漸接近，台灣附近的風場上會有較明顯的東北風。週日晚上到周一，大台北和宜蘭可能有大雨；週二到週三，東半部可能出現局部大雨甚至豪雨，中南部雨勢也會明顯增加。

氣象署於周四上午預估侵襲機率，恆春半島27%、蘭嶼和高雄21%、台南和屏東17-19%。在鳳凰颱風接近前，周四到周日白天水氣較少，北部和東部地區可能有零星降雨，中南部午後有雨。日夜溫差大，清晨溫度在17-23度之間，白天25-30度，感覺悶熱。

