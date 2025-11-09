鳳凰颱風「大甩尾」！延後12小時穿越台灣 氣象專家曝最新警示

實習編輯藍子瑄／台北報導

鳳凰颱風結構紮實，颱風眼清晰可見，氣象署預估 9日至 10日間恐發展為強烈颱風。目前颱風中心位於菲律賓東方海面，正穩定西進。氣象達人吳聖宇指出，鳳凰進入南海後將出現「大甩尾北轉」的路徑變化，轉向跡象已確立，通過台灣時間將比原先預估延後約12小時，屆時颱風將朝台灣靠近。

大甩尾轉向確立 通過台灣時間延後12小時

吳聖宇表示，根據最新模式分析，鳳凰的北轉跡象已確立。原本預估颱風會在12日白天通過台灣上空，最新資料顯示時間將延後至12日晚間，而13日白天仍可能在台灣上空活動，整體行程延後約12小時。

他指出，鳳凰在進入南海後路徑略偏西，使颱風中心穿越台灣的時間推遲，遠離台灣的時間也順延至13日晚間之後。

登陸位置仍不確定 中部以南都可能受中心侵襲

由於鳳凰北轉後的角度仍存在變數，登陸點仍是目前最大的不確定因素。吳聖宇分析，颱風中心通過台灣的路徑可能落在中部至南部地區之間，若北偏，中台灣將受正面衝擊；若偏南，則高屏地區風雨最劇。

氣象署提醒，中南部地區都有機會受到颱風中心直接影響，民眾應提高警覺。

北轉共伴東北季風 北東部慎防豪雨

吳聖宇指出，11月10日下午起東北季風將明顯增強，晚間起鳳凰外圍水氣也會抵達台灣。11日至12日期間，鳳凰北上接近台灣西南方海面後，將與東北季風產生共伴效應，可能帶來強烈降雨與劇烈陣風，北部、東北部及東部地區須嚴防豪雨與強風，迎風面地區應預先做好防颱準備。

強度接近台灣恐減弱 多數模式預測可穿越本島

氣象分析顯示，鳳凰在北上接近台灣過程中，大氣條件將逐漸不利其發展，強度預期在登陸前後逐步減弱。當暴風圈接觸陸地時，預估已降為輕度颱風，穿越中央山脈後可望再減弱為熱帶性低壓或轉化為溫帶氣旋。

多數模式預測顯示，鳳凰順利穿越台灣後，將從東部或東北部海面出海，但不至於滯留或消散在本島上空。

