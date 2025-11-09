鳳凰颱風「大甩尾」撲台影響時間延後了 預估這天登陸台灣

氣象專家吳聖宇指出，預估鳳凰颱風影響台灣的時程將往後延約12小時左右。資料照，廖瑞祥攝



今年第26號颱風鳳凰逐漸逼近台灣，氣象署指出，鳳凰中心位置今日凌晨2時位於鵝鑾鼻東南方1,070公里，以每小時28轉32公里速度，向西北西進行。根據氣象署路徑預測，「鳳凰」10日通過菲律賓呂宋島後將北轉，13日最接近台灣，並有可能在中南部一帶登陸。

氣象專家吳聖宇則表示，鳳凰大甩尾後往台灣過來，原本預估週三（11/12）白天要經過台灣上空，現在變成要等到週三晚間才進來，週四（11/13）白天這段期間仍在台灣，整個時程往後延了大約12小時。

吳聖宇在臉書發文指出，鳳凰颱風強度會於週六（11/8）晚間至今日（11/9）白天達到顛峰，有機會成為強颱，並表示看到這結構實在很萬幸，台灣不是承受最強第一擊的地方，菲律賓又將成為最大苦主，海鷗颱風才剛掃過群島中南部釀成重災，現在又輪到群島北部要承受鳳凰的衝擊。

針對鳳凰未來路徑演變，吳聖宇認為仍跟先前看法相同，鳳凰大甩尾轉彎後往台灣過來，這個趨勢其實前2、3天就有畫出來了，預報沒有變化，不過還是有些微調，主要是鳳凰進入南海後，繞出去的距離稍微變遠了一點，因此颱風中心及本體環流經過台灣上空的時間，比先前預估的來得晚，本來預估週三白天會經過台灣上空，現在變成要等到週三晚間才進來，週四白天這段期間仍在過境台灣，遠離台灣時間也因此要延後到週四晚間後，整個時段往後延了大約12小時左右。

氣象署路徑潛勢預測圖。氣象署提供

吳聖宇表示，目前不確定性最大的就是登陸位置，中部以南任一點都有機會，目前仍需持續觀察，很有可能等到週一（11/10）颱風進入南海、並真正開始往北後，才會比較明朗。由於大氣條件的不適合，鳳凰北上靠近台灣的過程中預期強度會持續減弱，等到暴風圈真正接觸台灣陸地時，應該已是輕度颱風等擊，經過台灣上空的過程應該也會持續減弱，等到過山進入東部、東北部海面，有機會減弱為熱帶性低氣壓或轉化為熱帶氣旋。

吳聖宇分析，目前多數預報結果都認為颱風應會順利過山來到台灣東部或東北部海面，所以應不會像山陀兒那樣定桿、然後消散在台灣上空，但也有部分預報模式認為可能會沿中央山脈西側北上，最後來到北部海面後減弱或變性，類似丹娜絲颱風的情況，不確定性高，仍有待觀察預報調整的情況。

吳聖宇指出，今日下午起台灣附近的東北季風會先增強，然後晚間鳳凰颱風的水氣會開始抵達台灣附近；下週一、週二（11/10、11）颱風在台灣西南方海面逐漸北上，位置上來說非常適合共伴效應的發生，北部、東北部和東部要特別注意是否出現強降雨的現象。

