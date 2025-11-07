鳳凰颱風「大角度北轉」！鄭明典曝原因：恐現高低層分離現象

鳳凰颱風下週將影響台灣。（圖／劉耿豪攝）

第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，目前氣象署預估恐達強度颱風，最快下週一（10日）發布海上警報、下週二（11日）發布陸上警報，不過仍要觀察未來路徑北轉幅度。前中央氣象局局長鄭明典今（7日）透過社群平台發文指出，預測顯示鳳凰可能出現「高低層分離」的發展現象，其後續路徑變化與北方冷高壓的動態密切相關，提醒外界須留意颱風與高壓系統的互動模式。

鄭明典表示，當颱風遭遇冷高壓，除可能引發「共伴效應」外，其強度與行徑也會隨著高壓狀態產生變化。他引用氣象專家王時鼎的統計分析指出，當冷高壓活躍時，西風帶南移，颱風生成位置會壓縮在北緯20度以南。若颱風靠近台灣時正逢高壓南下或出海，將根據雙方強弱組合而產生不同發展路徑。

若颱風本身強度大且高壓勢力強勁，尤其在寒潮爆發情況下，颱風可能遭高壓直接阻擋並迅速減弱甚至消散；若颱風本身較弱，或已轉為熱帶性低氣壓，乾冷空氣捲入颱風環流，將導致其強度進一步下滑並偏向西南方向移動；若颱風強、高壓則屬緩慢南下，則易受高層槽線導引，向東北方向轉向並逐漸變性為溫帶氣旋。

鄭明典指出，目前觀察多數預報模式顯示鳳凰颱風可能走向最後一種情況，也就是受到高層槽線導引而偏東北方向轉向，後續發展與高層環流互動密切。他提醒，外界關注的不確定性應聚焦於高層槽線與颱風路徑的相互作用。

鄭明典今早再度發文表示，所有預測模式顯示，在鳳凰颱風接近台灣的前後時間點，「那時段雖盛行東北季風，但並沒有顯著的冷空氣南下，大陸冷高壓也明顯偏弱！」因此颱風主要還是受（中高層）副高的導引加上低層東北季風的影響，這種情況颱風可能會有高低層不同步的現象，也就是高低層分離現象。

鳳凰颱風最新路徑預測。（圖／氣象署）

