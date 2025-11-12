鳳凰颱風 宜蘭縣累計7000餘戶停電 力拚全數恢復供電

鳳凰颱風宜蘭縣停電災情，台電宜蘭區處全力進行電力修復。（圖：台電提供）

鳳凰颱風造成宜蘭羅東、五結及蘇澳地區道路、地下室嚴重積水，已陸續造成停電災情，累計造成宜蘭地區七千餘戶停電，台電公司宜蘭區營業處已動員200餘位工程人員、出動昇空車、吊臂車等工程車十六輛，並動員台北市區、台北西區、台北南區營業處及北區施工處等鄰近單位支援搶修，全力進行電力修復，力拚今(十二)日全數恢復供電。

台電宜蘭區處指出，為增進搶修效率，皆與縣府加強聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，遇災情搶修需要，可即時向宜蘭縣政府提出支援請求，協助抽水、清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，以加快復電速度。

台電宜蘭區處感謝對於在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的民意代表們，但由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有的民眾耐心等候，多多體諒！

十一日宜蘭地區發生豪雨，造成羅東、五結及蘇澳地區多處發生嚴重淹水，進而影響搶修工作進行。台電宜蘭區處表示，截至上午九時，宜蘭縣仍有五五00餘戶停電，主要原因為受豪大雨影響，道路發生多處淹水，不僅影響工程車難以通行，多處大樓地下配電室也發生嚴重淹水，導致眾多配電設備受損。

為此，台電除啟動跨區支援人力外，也調度鄰近單位抽水設備等資源，並與地方政府積極合作，集中資源、加速解決淹水影響搶修問題，待狀況排除後，全力投入搶修，後續將視設備受淹水損害程度，積極進行設備汰換工作，儘早恢復供電。

台電宜蘭區處強調，鳳凰颱風宜蘭縣內陸續傳出停電災情，總計七千餘戶停電，部分恢復供電，仍有停電戶數5907戶主要集中羅東、五結和蘇澳鎮。主要因為淹水情況嚴重，十一日晚間無法進行搶修，十二日早上六點已經派員進行巡視和搶修 ，另外如果是地下室淹水的話，必須等抽完水後，才能派員進行巡視修復，直至近上午十一時仍有1503戶停電，全力進行電力修復，力拚十二日全數恢復供電。