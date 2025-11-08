鳳凰颱風「將北轉登陸台灣」！ 下周一二連發海警、陸警「豪雨灌全台」

今年第26號颱風鳳凰路徑改變、往西修正，將北轉登陸台灣。（圖：中央氣象署）

今年第26號颱風鳳凰路徑改變、往西修正，將北轉登陸台灣！中央氣象署依最新路徑預測，鳳凰颱風有可能從中南部登陸台灣且穿越台灣，預估下週一（10日）發布海上警報；下週二（11日）發布陸上警報。

氣象署表示，下週一受到颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北，可能有大雨或局部豪雨，雨勢廣泛且有持續性，如果與颱風外圍環流有交互作用，雨勢會更加明顯；另外，其他地區也可能會下雨，台東、恆春半島是大雨等級的降雨。

到了下週二、三，雨區擴大，下週二降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區，會有大雨或豪雨；下週三中南部、花東大雨或豪雨，北部及宜蘭會有短暫陣雨。

至於氣象專家林得恩在臉書粉絲專頁「林老師氣象站」則發文表示，鳳凰颱風在巔峰時期強度，可達中颱上限至強颱等級間；且7級暴風圈半徑也擴大高達320公里，是個又強、又大的怪物。不過鳳凰颱風接近台灣時，評估強度會快速且明顯減弱，推判降為輕颱等級機會最大，但仍不可輕忽它可能帶來的風雨浪影響與破壞。