即時中心／温芸萱報導

氣象專家吳聖宇今（5）日在臉書指出，「鳳凰颱風」尚未生成，但有高機率在11月再度生成威脅台灣。吳聖宇表示，下週一（10日）起東半部降雨增多，影響最明顯預計落在下週二至週四（11日至13日）。颱風路徑仍存在變數，目前大致有A、B兩種可能，取決於高壓強弱及颱風環流大小。若颱風先侵襲菲律賓再北轉，強度可能減弱，速度也較快，影響時間縮短。

氣象專家吳聖宇今（5）日在臉書發文指出，目前「鳳凰颱風」尚未生成，但有高機率在11月再度生成威脅台灣的颱風。他推測，下週一（10日）起，東半部降雨將逐漸增多，影響最明顯的時段預計落在下週二至週四（11日至13日）。

廣告 廣告

對於颱風路徑，吳聖宇指出，目前大致有A、B兩種可能，主要取決於高壓強弱的變化。他分析，颱風轉向時北邊缺乏短波槽，因此較可能沿著高壓邊緣北轉，而轉向的時間、位置與角度，很大程度會受颱風環流大小及與高壓的互動影響。若颱風範圍較大，北轉的趨勢可能會較早發生，整體仍需持續觀察。

至於強度與影響範圍，吳聖宇表示，理想情況下颱風將先侵襲菲律賓，再進入南海後北轉，屆時強度可能已明顯減弱。如果颱風在北轉後才接近台灣，速度可能較快，也能縮短對台影響的時間。

吳聖宇提醒，颱風生成與路徑仍存在不確定性，民眾應持續關注最新氣象資訊，並留意下週的天氣變化及行程安排。





原文出處：快新聞／「鳳凰颱風」尚未成形！ 氣象專家：11月恐再生成威脅台灣

更多民視新聞報導

「僱用安定措施」啟動 申請資格、期限懶人包一次看

黃國昌小姨子高翬喊「別跟拍」 四叉貓曝「一事」批：自私不要臉

台美合作！太子集團不法海撈45億 劉世芳重話：追查在台協力者

