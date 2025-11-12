鳳凰颱風「屏東受災首例」 墾丁梅花鹿被狗咬傷跳海

墾丁梅花鹿被狗追跳海。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕鳳凰颱風即將快閃恆春半島，雖然沒有龐大風雨，但巨浪狂捲海域，下午有一隻梅花鹿疑遭犬隻追咬，負傷狂奔逃進海中，後又掙扎爬回沙灘，數度試圖站起卻腳軟倒地，與救援人員隔空對峙耗時一小時，成為鳳凰颱風登陸前首起動物受災案例。

目擊民眾指出，這隻梅花鹿原本在南灣沙灘附近徘徊，突然竄出數隻流浪犬狂吠追咬，鹿隻驚慌失措直奔海中，狗群被熱心民眾驅趕後，梅花鹿才游回岸邊，但因腿部明顯受傷，數度想站起卻又無力癱軟，躺在沙灘上喘息。民眾欲涉水營救，鹿隻卻又受驚往海裡躲，來回拉鋸長達一小時。

墾管處指出，鹿隻腿部有撕裂傷，應是遭犬隻咬傷，加上海象惡劣、浪高兩米，工作人員根本無法下水救援，只能守在岸邊，等鹿自行靠近，再由社頂梅花鹿復育區人員接手。

