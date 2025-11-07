鳳凰颱風「強大怪物」 撞進台灣挑戰護國神山

鳳凰颱風今凌晨2點增強為中颱，持續向西北西前進，下周一（10日）經過呂宋島進入南海，接著北轉朝台灣逼近。氣象專家林得恩表示，鳳凰達顛峰時的強度直逼中颱上限至強颱等級，是個又強又大的怪物；接近台灣陸地前後，受到中央山脈嚴重破壞結構，將快速減弱，不過仍不可輕忽其帶來的風雨。

中央氣象署指出，鳳凰今晨中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里海面上，向西北西前進，預測下周一經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，下周一至周三（12日）各地雨勢明顯增多，風浪也增強；由於颱風下周一後路徑不確定性較高，具體影響程度及區域仍需視後續路徑而定。

廣告 廣告

鳳凰「怪物級」颱風

林得恩今一早在臉書發文表示，鳳凰在顛峰時期的強度，可達中度颱風上限至強烈颱風等級之間，且7級暴風圈半徑也擴大到320公里，是個又強、又大的怪物；鳳凰接近台灣陸地前後，評估強度會快速減弱，推判降為輕颱的機會最大，但仍不可輕忽其可能帶來的風雨浪影響與破壞。

護國神山太猛

林得恩分析鳳凰可能快速減弱的原因，當颱風經過菲律賓北部陸地時，部份颱風結構已經受到局部山脈或地形的破壞；在其北轉過程中，北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵，加上又進入一個海洋熱焓量低、垂直風切大的海域；此外接近台灣陸地前後，受到中央山脈嚴重破壞颱風結構，因此強度將快速減弱，尤其是在登陸之後。

氣象署表示，下周一迎風面雨勢增加，基隆北海岸、宜花、大台北地區有局部大雨或豪雨，台東及恆春半島有短暫陣雨；下周二北部、東半部地區、恆春半島及南部山區有大雨或豪雨；下周三中南部、花東地區有大雨或豪雨，北部及宜蘭有短暫陣雨。各地實際風雨程度仍要視颱風後續路徑而定。

更多中時新聞網報導

舒華靠林柏宏肩膀 重現韓劇經典粉絲尖叫

MLB》道奇封王遊行 日本雙星風光

楊貴媚甩苦情戲過公主癮