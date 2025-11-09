鳳凰颱風、東北季風共伴效應機會高！專家詳解每天降雨趨勢、變化

記者李鴻典／台北報導

鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家吳聖宇午間表示，上午8點的路徑資料出來，大趨勢仍不變，明天(10日)進入南海，週二(11日)逐漸北轉靠近，週三(12日)進入台灣海峽南部並且逼近中南部沿岸，晚間可能登陸，登陸點仍不確定，週四(13日)進入東部海面並且繼續遠離。

吳聖宇午間表示，上午8點的路徑資料出來，大趨勢仍不變，明天(10日)進入南海，週二(11日)逐漸北轉靠近。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

吳聖宇說，接近的過程持續減弱，週三進入海峽後減弱會更為明顯，登陸後有可能快速減弱為熱帶性低氣壓，或是進入東部海面後就減弱為熱帶性低氣壓（或轉化為溫帶氣旋），滯留在台灣上空的機會低，仍不能排除登陸後中心沿著中央山脈北上並逐漸減弱消散的機會，但應該以穿過台灣進入東部海面的可能性較高。

今(09)日下半天起東北季風增強，晚間鳳凰颱風外圍水氣靠近，迎風面地區就會逐漸開始有下雨的機會。

今(09)日下半天起東北季風增強，晚間鳳凰颱風外圍水氣靠近。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

週一(10日)隨著鳳凰颱風水氣移入趨於明顯，跟東北季風交互作用，北部、東半部要注意大雨或豪雨發生的機會，共伴效應的狀況逐漸會出現。中南部有短暫陣雨機會但應該還是以山區為主。

週一(10日)隨著鳳凰颱風水氣移入趨於明顯，跟東北季風交互作用。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

週二(11日)颱風的位置跟東北季風產生共伴效應機會很高，北部、東半部降雨明顯，可能達豪雨或以上等級。中南部降雨也將慢慢增多，尤其南部地區，不過應該還是比較局部性，山區比平地容易降雨，雨量也還不大。

週二(11日)颱風的位置跟東北季風產生共伴效應機會很高。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

週三(12日)颱風本體環流要進入台灣海峽並且中心趨向中南部沿岸，共伴效應的位置將有機會往北抬到台灣北方海面，比較遠離台灣陸地，但是北部、東半部仍有降雨，尤其是花東地區仍持續受東南風影響，降雨還是會蠻明顯的。中南部的降雨隨著颱風本體靠近也會逐漸增多，中心趨向的位置仍可能會導致降雨分布不均的情況，還要觀察到時實際的情況。

週三(12日)颱風本體環流要進入台灣海峽並且中心趨向中南部沿岸，共伴效應的位置將有機會往北抬到台灣北方海面。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

週四(13日)颱風經過並且進入東部海面，經過台灣上空的時段可能落在上午之前，上午到中午之間應該已經進入東部海面並且逐漸離開，預報都顯示在這段過程中颱風正在持續減弱中，結構會明顯變得不對稱，降雨的狀況不好預估，但應該還是各地有雨，模式大多顯示北部、東北部山區有相對較大的累積雨量，應該還是跟北風、東北部與雪山山脈地形的交互作用有關。颱風減弱的越快、走得越快，下半天到晚間降雨減緩的速度也會越快。

週四(13日)颱風經過並且進入東部海面。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

週五(14日)大致就已經恢復東北季風型的天氣，迎風面仍有較高的降雨機會，中南部則恢復多雲或有陽光的情況。

週五(14日)大致就已經恢復東北季風型的天氣。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

吳聖宇也表示，這次的風也會很大，雖然颱風靠近過程在減弱，但是配合東北季風的影響，颱風還未靠近之前在各地沿海以及外島地區就已經會有8-10級或以上的強陣風機會，颱風環流靠近過程以及中心登陸點附近也有機會出現較強的風力，不過登陸時還剩下多少威力目前仍然不好說，雖然整體來看這次鳳凰颱風過境的影響應該是雨大於風，不過風力的部分仍然是不可小覷。

