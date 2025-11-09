鳳凰颱風、東北季風共伴效應機會高！ 粉專曝「強風豪雨3大時程」

「鳳凰」颱風預測路徑。（圖／翻攝自臉書＠caterlanse）

「鳳凰」颱風目前已增強到中度颱風上限，即將在今（9）日下午成為今年第5個強烈颱風。而氣象專家預測，基宜花東、新北東側、雙北山區須嚴防連續3天的劇烈降雨，而大台北週二（11日）受共伴效應影響有大雨，週三（12日）上午颱風暴風圈接觸南部陸地、夜晚籠罩中南部地區；週四（13日）前登陸彰化至台南之間。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文表示，「鳳凰」颱風在副熱帶高壓穩定導引下，今晚將以巔峰之姿登陸菲律賓呂宋島，並於週一（10日）進入南海，隨後沿著副熱帶高壓斷裂產生的弱點北上。「若路徑無特殊變化，週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，夜晚籠罩中、南部地區；週三深夜至週四（13日）凌晨之間登陸彰化至台南之間；隨後撞上中央山脈，穿越台灣上空快速減弱。」

至於各地風雨影響，目前仍難有精確研判，不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，因為「鳳凰」體型龐大，可以確定基宜花東、新北東側、雙北山區嚴防連續3天劇烈降雨，大台北週二（11日）共伴有大雨，另中部、南部、澎湖、金門必有強勁風勢。

氣象專家吳聖宇也在臉書粉專「天氣職人－吳聖宇」說明近幾天的天氣狀態，今日下半天起東北季風增強，晚間颱風外圍水氣靠近，迎風面地區逐漸有下雨的機會；週一隨颱風水氣移入趨於明顯，跟東北季風交互作用，北部、東半部要注意大雨或豪雨發生的機會，共伴效應的狀況逐漸會出現，中南部有短暫陣雨機會，不過以山區為主。

吳聖宇說，週二颱風的位置與東北季風產生共伴效應機會高，北部、東半部降雨明顯，可能達豪雨或以上等級，中南部降雨也將增多，不過仍為局部性，山區比平地容易降雨；週三颱風本體環流要進入台灣海峽且中心趨向中南部沿岸，共伴效應的位置將有機會比較遠離台灣陸地，但北部、東半部仍有降雨，尤其是花東地區仍有明顯降雨。

吳聖宇表示，週四上午到中午之間颱風應該已經進入東部海面並且逐漸離開，預報顯示這段過程颱風正持續減弱，結構會明顯變得不對稱，降雨的狀況不好預估，但應該還是各地有雨，模式大多顯示北部、東北部山區有相對較大的累積雨量。至於週五（14日）大致就恢復東北季風型的天氣，迎風面仍有較高的降雨機會，中南部則恢復多雲或有陽光的情況。

