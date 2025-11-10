鳳凰颱風「海、陸警時程」曝！越晚雨越大 這天全台雨風最猛

記者柯美儀／台北報導

未來一週降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

鳳凰颱風今（10）日清晨通過菲律賓呂宋島，中心已進入南海，預估今明兩天將逐漸北轉接近台灣，中央氣象署預計今日下午至傍晚發布海上颱風警報，明日上半天發布陸警。氣象署預估鳳凰颱風今明兩天將逐漸北轉，並在週三、週四（12、13日）最接近台灣。受到颱風外圍環流與東北季風共伴影響，今起至週二北部、東半部降雨將持續增強，局部地區有豪雨以上等級的機率。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天上午8時的中心位置在北緯17.0度，東經119.2度，以每小時15公里速度，向西北進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，已略微減弱，但仍為中度颱風等級。

今起至週二北部、東半部降雨將持續增強，局部地區有豪雨以上等級的機率。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員朱美霖說明鳳凰颱風最新動態，目前為中度颱風，未來北上靠近台灣後，因海氣條件較不利，加上地形干擾，強度有明顯減弱趨勢，接近台灣時可能降為輕度颱風，甚至不排除在週三至週四通過陸地期間進一步減弱。

降雨部分，朱美霖表示，北部、東半部從今日起已開始受影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及花蓮雨勢明顯，且越晚越強，今明兩天有局部大雨或豪雨，局部累積雨量可能超過豪雨等級。週三、週四颱風最接近時，中南部及花東地區風雨將明顯增強，可能出現大雨或豪雨，北台灣雨勢則相對趨緩但仍不穩定。

朱美霖指出，依目前預測，海上颱風警報可能在今日下午至傍晚發布，陸上颱風警報則不排除在明日上半天發布。不過颱風北轉角度及接近台灣的程度仍有不確定性，後續強度是否會在通過台灣前再度減弱，仍需持續觀察。

