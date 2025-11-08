鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難

生活中心／周希雯報導

颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」

鄭明典稍早在臉書發出影片提醒「鳳凰颱風對流爆發」，鳳凰颱風的強對流原本離散分布在很大的環流範圍內，不過昨天（7）傍晚開始，強對流區往環流中心方向內縮、越來越集中，如今將逐漸組織成眼牆雲系，「鳳凰颱風增強，範圍大、水氣足，對菲律賓又是一個可能的大災難！」當颱風過了菲律賓，將遭遇強勁東北季風，「或許會讓颱風對台灣的威脅降低一些」，但仍需密切注意颱風離開菲律賓後的變化。

鳳凰颱風「準備開眼」下週逼近台灣！鄭明典點名1地示警：又是一個大災難

鄭明典發出影片，颱風眼已經清晰可見。（圖／翻攝「鄭明典」臉書）

據氣象署表示，鳳凰颱風持續向西北西方向移動，進入南海後將轉北北東方向接近台灣，預計下週一（10）、下週二（11）天氣有明顯轉變，在颱風外圍環流影響下，大台北、東半部可能有局部大雨或豪雨，其他地區也有短暫陣雨。要注意的是，下週三（12）最接近台灣，屆時中南部地區也有局部大雨或豪雨，不排除會登陸台灣中部一帶，時間點約落在下週三晚間（12）到週四清晨（13），等到週五（14）颱風逐漸遠離，天氣就會好轉許多，但受到東北季風影響，北部、東半部地區仍有降雨情況，中南部則會轉晴。

氣象署預估，颱風下週三（12）最接近台灣。（圖／民視新聞）

若鳳凰路徑移動、速度沒有太大變化，氣象署預計下週一（10）發布海上颱風警報，下週二（11）發布陸上颱風警報，若颱風北上過程被削弱強度、結構，對中南部就不會帶來劇烈影響，路徑有待觀察。溫度方面，東北季風明天（9）開始增強，因此從下週一（11）到下週五（14），北部、東半部比較濕涼，北部白天高溫約25至28度左右，夜晚清晨約21至23度；中南部下週一（11）、週二（12）仍有28至30度高溫，下週三（12）、下週四（13）溫度略降至25度，不過下週五（14）又會回升至30度。

原文出處：鳳凰颱風「準備開眼」下週直逼台灣！鄭明典點名1地示警：又是一個大災難

