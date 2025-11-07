鳳凰颱風「超肥暴風圈」鬼轉！氣象廳最新路徑：警戒區恐壟罩全台灣
生活中心／朱祖儀報導
鳳凰颱風目前位於菲律賓東方海面上，持續往菲律賓方向前進，下週將北轉接近台灣。日本氣象廳最新資料顯示，鳳凰颱風將在下週一至週二大迴轉撲向台灣，幾乎整個台灣都在紅色暴風警戒範圍內。
日本氣象廳最新資料指出，鳳凰颱風位在北緯12.0度、東經135.5度，以時速25公里朝西方向前進，中心氣壓975百帕，近中心最大風速達每秒30公尺、最大瞬間風速每秒45公尺，預估它的威力還會持續增強，可能在明日下午就會成為日本定義的「非常強颱」（非常に強い台風）。
日本氣象廳預估，鳳凰颱風將在週末登陸菲律賓呂宋島，接著在下週一至週二迴轉朝台灣方向前進，從路徑圖看到，12日晚間9時幾乎整個台灣都壟罩在紅色暴風警戒範圍內。
中央氣象署預報員曾昭誠指出，目前鳳凰颱風北轉後的路徑不確定性仍大，但有機會登陸並穿過台灣，影響不容小覷，下週一開始基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北地區將出現大雨或豪雨，下週二影響最劇烈，北部、東半部及南部山區會有明顯的大雨或豪雨，中南部也要留意劇烈雨勢，下週三中南部、花蓮、台東就會開始有大雨或豪雨的發生機會。
