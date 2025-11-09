中部中心/綜合報導

彰化有菜農種植了7分地的高麗菜，不過考量採收不符合成本，加上鳳凰颱風來勢洶洶，乾脆開放民眾以1顆10元的價格便宜採收，不少民眾直呼便宜，趁著菜價波動前，趕緊囤貨。

「鳳凰颱風」飛來了！ 高麗菜開放10元自採民眾趁機囤菜

「鳳凰颱風」來了 高麗菜開放10元自採民眾趁機囤菜(圖/民視新聞)





一顆顆，比手掌大的高麗菜，開放民眾，自行採收，一顆只要十塊錢，小朋友鎖定目標，一刀切下。還有民眾，一採就是滿滿一大籃，裝了兩大袋提回家，一方面，是價格真的太划算，一方面，也怕颱風襲台，菜價飆漲，趕緊趁機囤貨。

考量成本不符合收益加上颱風來勢洶洶 菜農將高麗菜以一顆10元的價格"半賣半相送"(圖/民視新聞)





彰化線西的菜農，種植了7分地、大約兩萬五千顆高麗菜，不過受到氣候影響，高麗菜不夠飽滿，賣相不佳，考量人力採收和運輸成本，實在不符合收益，加上鳳凰颱風來勢洶洶，乾脆以一顆10元的價格"半賣半相送"。

怕颱風導致心血全白費業者忍痛提供高麗菜便宜採收 也意外成了民眾小確幸(圖/民視新聞)









就怕颱風，導致心血全白費，業者忍痛提供便宜採收，也意外成了民眾的小確幸。





