鳳凰颱風1特性超危險 專家估經過台灣上空

鳳凰颱風今（6日）凌晨2點生成，路徑備受關注。氣象專家吳聖宇表示，鳳凰預估下周二（11日）北轉接近台灣海峽南部，下周三（12日）經過台灣上空。由於鳳凰屬於大環流系統，就算強度因經過菲律賓而減弱，還是會為台灣帶來明顯風雨。吳聖宇示警，這種環流大的颱風，有時甚至比強度強的颱風還來得危險，來者不善，務必要注意。

氣象專家吳聖宇在臉書發文指出，目前鳳凰預估路徑會在下周一（10日）經過呂宋島進入南海，下周二往北轉接近台灣海峽南部，下周三經過台灣上空，下周四（13日）進入台灣東北方海面並逐漸遠離。

吳聖宇表示，雖然鳳凰從哪邊進來、怎麼經過還沒有很確定，但以目前預報來看，經過台灣上空可能性相當大。在靠近菲律賓之前，強度有機會又大又強，但若經過呂宋島北上靠近台灣，強度就會減弱，不過預報資料顯示，鳳凰屬於大環流系統，就算強度減弱，還是會為台灣帶來明顯風雨。吳聖宇說，依過去經驗來看，這種環流大的颱風，有時甚至比強度強的颱風還要危險。

颱風走後還會大雨不斷？

吳聖宇指出，這個季節的颱風，遠離後不太會有西南氣流或是低壓帶，特別是這種拋物線北轉路徑的，遠離後應該會直接轉為東北季風接手，不太會有拖拖拉拉、大雨不斷的情況。

鳳凰會有共伴效應嗎？

吳聖宇表示，周日到下周一（9到10日）白天東北季風就會先增強，鳳凰颱風約在下周二（11日）逐漸開始北轉，以位置以及環境配置來看，下周一晚間到下周二白天，大台北、宜蘭一帶要注意東北季風跟颱風外圍環流交會後帶來的顯著降雨，下周三（12日），就不再會有共伴效應情況。

