鳳凰颱風11月「西部侵台」 專家：非常罕見

鳳凰颱風下周一（10日）經過菲律賓呂宋島進入南海後，將北轉逼近台灣，侵台機率高。對此，氣象專家林得恩直言，11月的颱風強度達中度至強烈之間，且從台灣西部一路北上，無論有沒有登陸，在歷史個案中都是非常罕見的。

林得恩今天一早在臉書發文指出，每次颱風來襲前，都會根據各數值模式模擬結果，與實際現況的環境發展，進行滾動式的綜合評估，嘗試預先找到颱風可能的最佳路徑，再依此對應過去歷史可能的颱風個案進行選取，做為風雨量值預估的重要參考依據之一。

11月颱鳳凰路徑罕見

不過林得恩坦言，這次鳳凰颱風的歷史颱風個案選取，真的是太難了，因為發生在11月，強度等級又在中度至強烈颱風之間，而且是從台灣西部一路北上，不管有沒有登陸，或從台灣海峽直接北上，在過去歷史個案中，都是非常罕見的，「只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例。」

若「西部登陸」成74年首例

林得恩提到，從1950至2024年的氣候統計來看，11月平均侵台颱風數，一年只有0.3個；曾於11月登陸台灣的颱風也只有6、7個，不過幾乎無一個案是由西部登陸、橫越中央山脈，再從台灣東部或東北部出海的歷史颱風；由南往北、走台灣海峽的颱風總數共3、4個，也是在11月份較罕見的路徑。

中央氣象署表示，鳳凰下周一經過呂宋島進入南海後將北轉，下周一至周三（12日）影響台灣，下周一起北部、東半部有較明顯降雨，下周二開始中南部也有降雨機率，北部、東半部、南部有大雨或局部豪雨，降雨程度和颱風接近的時程、強度相關，應持續注意最新預報。

