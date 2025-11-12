鳳凰颱風11縣市停班停課！35家醫院門診調整一次看
鳳凰颱風來襲，今天台中市、高雄市、台南市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、宜蘭縣、嘉義縣市11日晚間停止上班、停止上課，中天新聞網整理這些縣市共35家醫療院所今天門診、急診調整，讓你一目了然。
烏日林新醫院
各項醫療服務照常，除了牙科休診，住院醫療、急診醫療及復健、血液透析、健檢、各項檢驗檢查均照常。
臺中醫院
一般門診上午及下午正常看診，部分門診停診，夜間全面停診，停診科別包括家醫科旅遊醫學門診、心理師治療評估、健康促進大樓3樓門診體檢與醫療大樓11樓健檢中心暫停，但仍可領取健檢報告。
中山醫學大學附設醫院大慶院區
開設內、外科，及婦產、兒童及耳鼻喉科、骨科部、家醫部、神經內外科、身心科及泌尿科特別門診，醫學影像及心導管、血液透析門診照常服務，內視鏡、放射治療等門診暫停。
台中榮民總醫院
停止正常門診，另開設颱風特別門診，上午診掛號11時半截止、報到12時截止，下午診掛號4時半截止，夜診停止門診，傍晚5時後如有醫療需求，敬請前往急診就診。
童綜合醫院
慢性處方箋病患有缺藥問題，可至梧棲院區急診室掛號167診「鳳凰颱風特別門診」(掛號服務至上午11點半截止，報到至上午12點)。
光田醫院
早、午、晚正常門診看診，急診、手術、住院、血液透析皆正常運作。
大甲李綜合醫院
門診正常營運，僅少數中榮支援的醫師停診。
豐原醫院
日間門診上、下午正常看診，夜間門診停診，急診24小時服務。
台中慈濟醫院
上、下午正常看診，夜間門診停診，大廳疫苗一站式接種站因颱風假停止服務。
彰化基督教醫院
院內各項醫療服務，包括急診、門診、住院及檢查等均照常運作，不受颱風假影響，
虎尾若瑟醫院
上午診為骨科1樓19診、一般外科1樓17診、一般內科2樓32診、新陳代謝科2樓36診、神經內科2樓29診、兒科3樓58診（不提供檢查診及預防注射），下午及夜間停診，急診則是24小時正常看診。
麥寮長庚醫院
颱風特別門診（內科）上午診1診，其餘門診停診，急診、住院、住院手術照常服務。
台大醫院雲林分院
門診、門診手術、檢查、檢驗、放射檢查及連續處方箋領藥全面停止，斗六和虎尾兩院區的洗腎室、急診及住院則照常服務。
成大斗六分院
夜診全面停診，急診、住院24小時醫療服務不中斷，慢性病連續處方箋領藥、醫院接駁車暫停服務，已預約當日內科室檢查或療程治療者，一律暫停服務。
中國醫藥大學北港附設醫院
上下午門診照常開診，夜診暫停服務，另急診照常服務，復健治療到下午5時結束。
中榮嘉義分院
上午門診骨科、心臟內科、胸腔內科、新陳代謝科、身心醫學科、腎臟內科
下午門診外科、身心醫學科、腎臟內科
宜蘭陽明交大附設醫院
新民院區及蘭陽院區門診全面停止看診；蘭陽院區急診24小時照常看診；停止各項檢查服務，請於上班時間致電重新安排檢查時間。已掛號當日門診的民眾，請自行預約其他門診時段看診。
美沙冬給藥時間為08:30至14:30；慢性連續處方箋暫停領藥。
羅東博愛醫院
門診停止看診、各項檢查暫停。若有緊急醫療需求民眾，可以前往博愛急診。
羅東聖母醫院
門診、檢查中心停診；急診、住院、手術照常服務。
宜蘭仁愛醫院
各科門診停診，住診照常運作，急診照常運作。
宜蘭員山醫院
門診停止看診；復健中心停診看診；洗腎中心照常。
台北榮民總醫院員山分院
上午開設「颱風特別門診」，下午及夜間門診休診；宜蘭市區門診部上午正常看診，下午及夜間休診；急診照常24小時服務。
高雄榮民總醫院
僅開放心臟內科、新陳代謝科、神經內科、內科、胃腸肝膽科、胸腔內科、腎臟科、感染科、外科、耳鼻喉科、身心科、骨科、家庭醫學科及美沙冬特別門診。洗腎與放射檢查維持正常，其餘門診暫停服務
高雄市立聯合醫院
僅上午開放颱風特別門診，內科包括胸腔科、腎臟科，外科、骨科、兒科、泌尿科。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院
上午門診與檢查照常，下午啟動「天然災害彈性門診」，夜診全面停診。健康管理中心及復健門診下午暫停，血液透析、急診與住院服務不受影響。
高醫岡山醫院
上午正常門診與檢查，下午起啟動彈性門診，夜診停診，急診、住院、手術及透析皆維持服務。
長庚體系（高雄長庚、大同醫院、鳳山醫院）
僅開設颱風特別門診，其餘門診全面暫停。住院、手術、血液透析及急診服務則維持正常。
苗栗醫院
上午門診正常，下午及夜間休診。急診照常24小時。
大千綜合醫院
早上及下午門診正常服務，晚上門診暫停。急診照常24小時。
頭份為恭紀念醫院暨體系宏仁診所
門診、牙科、檢查、復健治療上下午照常服務，晚上暫停服務。急診、住院、手術及透析照護照常服務。
東港安泰醫院
早上及下午時段各開設內科、外科、兒科等「颱風特別門診」，腸胃鏡檢查、洗腎中心、急診和住院維持正常服務。
成大醫院
門診停診，已排定之門診手術也暫停服務（取卵手術照常服務）。
澎湖醫院
門診全日停診，已預約排程之檢查暫停。
