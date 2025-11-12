鳳凰颱風11縣市停班停課！35家醫院門診調整一次看

鳳凰颱風來襲，今天台中市、高雄市、台南市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、宜蘭縣、嘉義縣市11日晚間停止上班、停止上課，中天新聞網整理這些縣市共35家醫療院所今天門診、急診調整，讓你一目了然。

針對颱風來襲，許多醫院維持一般門診上午及下午正常看診，夜間全面停診。(圖/資料照)

烏日林新醫院

各項醫療服務照常，除了牙科休診，住院醫療、急診醫療及復健、血液透析、健檢、各項檢驗檢查均照常。

臺中醫院

一般門診上午及下午正常看診，部分門診停診，夜間全面停診，停診科別包括家醫科旅遊醫學門診、心理師治療評估、健康促進大樓3樓門診體檢與醫療大樓11樓健檢中心暫停，但仍可領取健檢報告。

中山醫學大學附設醫院大慶院區

開設內、外科，及婦產、兒童及耳鼻喉科、骨科部、家醫部、神經內外科、身心科及泌尿科特別門診，醫學影像及心導管、血液透析門診照常服務，內視鏡、放射治療等門診暫停。

台中榮民總醫院

停止正常門診，另開設颱風特別門診，上午診掛號11時半截止、報到12時截止，下午診掛號4時半截止，夜診停止門診，傍晚5時後如有醫療需求，敬請前往急診就診。

童綜合醫院

慢性處方箋病患有缺藥問題，可至梧棲院區急診室掛號167診「鳳凰颱風特別門診」(掛號服務至上午11點半截止，報到至上午12點)。

光田醫院

早、午、晚正常門診看診，急診、手術、住院、血液透析皆正常運作。

大甲李綜合醫院

門診正常營運，僅少數中榮支援的醫師停診。

豐原醫院

日間門診上、下午正常看診，夜間門診停診，急診24小時服務。

台中慈濟醫院

上、下午正常看診，夜間門診停診，大廳疫苗一站式接種站因颱風假停止服務。

彰化基督教醫院

院內各項醫療服務，包括急診、門診、住院及檢查等均照常運作，不受颱風假影響，

虎尾若瑟醫院

上午診為骨科1樓19診、一般外科1樓17診、一般內科2樓32診、新陳代謝科2樓36診、神經內科2樓29診、兒科3樓58診（不提供檢查診及預防注射），下午及夜間停診，急診則是24小時正常看診。

麥寮長庚醫院

颱風特別門診（內科）上午診1診，其餘門診停診，急診、住院、住院手術照常服務。

台大醫院雲林分院

門診、門診手術、檢查、檢驗、放射檢查及連續處方箋領藥全面停止，斗六和虎尾兩院區的洗腎室、急診及住院則照常服務。

成大斗六分院

夜診全面停診，急診、住院24小時醫療服務不中斷，慢性病連續處方箋領藥、醫院接駁車暫停服務，已預約當日內科室檢查或療程治療者，一律暫停服務。

中國醫藥大學北港附設醫院

上下午門診照常開診，夜診暫停服務，另急診照常服務，復健治療到下午5時結束。

颱風來襲，民眾就醫前要先確認醫院門診情況。（示意圖／Pixabay）

中榮嘉義分院

上午門診骨科、心臟內科、胸腔內科、新陳代謝科、身心醫學科、腎臟內科

下午門診外科、身心醫學科、腎臟內科

宜蘭陽明交大附設醫院

新民院區及蘭陽院區門診全面停止看診；蘭陽院區急診24小時照常看診；停止各項檢查服務，請於上班時間致電重新安排檢查時間。已掛號當日門診的民眾，請自行預約其他門診時段看診。

美沙冬給藥時間為08:30至14:30；慢性連續處方箋暫停領藥。

羅東博愛醫院

門診停止看診、各項檢查暫停。若有緊急醫療需求民眾，可以前往博愛急診。

羅東聖母醫院

門診、檢查中心停診；急診、住院、手術照常服務。

宜蘭仁愛醫院

各科門診停診，住診照常運作，急診照常運作。

宜蘭員山醫院

門診停止看診；復健中心停診看診；洗腎中心照常。

台北榮民總醫院員山分院

上午開設「颱風特別門診」，下午及夜間門診休診；宜蘭市區門診部上午正常看診，下午及夜間休診；急診照常24小時服務。

台中多數醫院維持正常門診、急診。(示意圖/資料照)

高雄榮民總醫院

僅開放心臟內科、新陳代謝科、神經內科、內科、胃腸肝膽科、胸腔內科、腎臟科、感染科、外科、耳鼻喉科、身心科、骨科、家庭醫學科及美沙冬特別門診。洗腎與放射檢查維持正常，其餘門診暫停服務

高雄市立聯合醫院

僅上午開放颱風特別門診，內科包括胸腔科、腎臟科，外科、骨科、兒科、泌尿科。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

上午門診與檢查照常，下午啟動「天然災害彈性門診」，夜診全面停診。健康管理中心及復健門診下午暫停，血液透析、急診與住院服務不受影響。

高醫岡山醫院

上午正常門診與檢查，下午起啟動彈性門診，夜診停診，急診、住院、手術及透析皆維持服務。

長庚體系（高雄長庚、大同醫院、鳳山醫院）

僅開設颱風特別門診，其餘門診全面暫停。住院、手術、血液透析及急診服務則維持正常。

苗栗醫院

上午門診正常，下午及夜間休診。急診照常24小時。

大千綜合醫院

早上及下午門診正常服務，晚上門診暫停。急診照常24小時。

頭份為恭紀念醫院暨體系宏仁診所

門診、牙科、檢查、復健治療上下午照常服務，晚上暫停服務。急診、住院、手術及透析照護照常服務。

東港安泰醫院

早上及下午時段各開設內科、外科、兒科等「颱風特別門診」，腸胃鏡檢查、洗腎中心、急診和住院維持正常服務。



成大醫院

門診停診，已排定之門診手術也暫停服務（取卵手術照常服務）。

澎湖醫院

門診全日停診，已預約排程之檢查暫停。

