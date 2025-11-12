鳳凰颱風19:40登陸屏東恆春！估台東或恆春快閃出海
記者高珞曦／綜合報導
據中央氣象署最新資訊，第26號颱風鳳凰已在12日晚間7時40分許，自屏東縣恆春鎮登陸，對台南以南、台東構成威脅，氣象署預估「鳳凰」12日就會從台東或恆春出海，也可能提前減弱成熱帶性低氣壓。
