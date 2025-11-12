鳳凰颱風1940恆春登陸 入冬最強冷空氣「這天」報到！全台有感降溫

即時中心／徐子為報導

輕颱鳳凰已於今（12）晚7時40分左右，於屏東恆春鎮登陸，並將減弱為熱帶性低氣壓後在深夜出海。氣象署指出說明，明天到下週一將有連兩波東北季風報到，特別是下週一（17日），強度是入秋以來最強，各地低溫僅剩16度。

氣象署科長林秉煜說明，今傍晚鳳凰颱風的暴風圈已明顯縮小，颱風構造也和一般的颱風不太一樣，強的對流在北側，隨颱風向東移動，深夜再從台東出海，東移過程中，對流會對南部帶來降雨。



林秉煜表示，今晚到明天北台灣會有明顯雨勢；另外，他也指出，明天會有一波東北季風增強，不過這波強度不大，北部白天約21度到22度，中南部影響不明顯，但基隆北海岸要注意，今晚到明天清晨要留意強降雨。



林秉煜說，這週末假日天氣恢復穩定，但下一波東北季風會相當有感，是入秋以來最強的冷空氣，將在17日白天報到，全台低溫約16度到18度，會是相當有感的降溫，提醒民眾注意。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）









